برشلونة يصعد ضد "ازدواجية معايير" التحكيم الإسباني

وجه نادي برشلونة -اليوم السبت- خطابا رسميا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولجنة الحكام، للتعبير عن استيائه العميق من تكرار الأخطاء التحكيمية التي وصفها بالمجحفة والمفتقرة للمعايير الثابتة.

وحدد النادي في بيانه خمس نقاط جوهرية، أبرزها غياب الاتساق في العقوبات الانضباطية وتناقض تفسيرات قرارات لمسات اليد داخل منطقة الجزاء. كما انتقد النادي آلية استخدام تقنية الفيديو (VAR)، مطالباً بشفافية كاملة عبر نشر جميع التسجيلات الصوتية لغرفة الـ "VAR" دون استثناء، لضمان النزاهة التعليمية والقانونية.

وشدد فريق "البلوغرانا" على أن تراكم الأخطاء الفادحة أدى إلى زعزعة الثقة في نزاهة المنافسة، مطالباً باستحداث كود انضباطي شفاف للحكام يحدد عواقب واضحة في حالات الإهمال أو الخطأ الجسيم.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن هذا التحرك لا يهدف للدفاع عن مصالحه الخاصة فحسب، بل يسعى لضمان معاملة عادلة وإطار عمل مستقر لجميع الأندية المشاركة، مطالباً باتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتصحيح هذا المسار.