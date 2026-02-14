كيف يخطط برشلونة لضم راشفورد نهائيا؟

أفادت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قدّم عرضا رسميا لمانشستر يونايتد لضم ماركوس راشفورد بشكل نهائي، بعد فترة إعارة ناجحة قضاها اللاعب في "كامب نو" لموسم 2025-2026.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة على سبيل الإعارة، سجل الإنجليزي 10 أهداف وصنع 13 آخرين في مختلف المسابقات.

بند الشراء والخيارات البديلة

يمتلك النادي الكتالوني خيار شراء اللاعب مقابل 35.50 مليون دولار، وتشير الدلائل إلى نية الإدارة تفعيل هذا البند بحسب صحيفة "سبورت" التي أشارت إلى أن الصفقة بانتظار توقيع راشفورد على عقد يمتد لثلاث سنوات.

ومع ذلك، كشف موقع "فوتبول 365" عن تطور مفاجئ؛ حيث يبحث برشلونة عن طرق بديلة لتمويل الصفقة أو خفض قيمتها من خلال صفقة تبادلية.

وتتضمن المقترحات عرض لاعبين من العيار الثقيل على مانشستر يونايتد، وهما:

قلب الدفاع الأوروغوياني رونالد أراوخو.

لاعب الوسط الشاب مارك كاسادو، الذي أصبح ركيزة أساسية بخوضه 66 مباراة مع الفريق.

صراع الرئاسة يحسم مصيره

رغم سعادة راشفورد بتجربته في الدوري الإسباني ووصفها بـ"المذهلة"، إلا أن مستقبله قد يرتبط بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في برشلونة.

جبهة لابورتا: استقال خوان لابورتا للترشح مجدداً، وهو الداعم الأول لراشفورد رفقة المدير الرياضي ديكو.

استقال خوان لابورتا للترشح مجدداً، وهو الداعم الأول لراشفورد رفقة المدير الرياضي ديكو. جبهة فيكتور فونت: في المقابل، يخطط المرشح المنافس فيكتور فونت لإحداث تغييرات جذرية قد تشمل رحيل ديكو وتغيير السياسة الرياضية.

وجهات محتملة:

يبدو أن عودة راشفورد إلى "أولد ترافورد" مستبعدة حاليا بحسب تقارير، حتى مع تولي مايكل كاريك زمام الأمور خلفاً لروبن أموريم.

وفي حال تعثر مفاوضات برشلونة، يبرز نادي أستون فيلا كوجهة محتملة قوية؛ حيث يراقب المدرب أوناي إيمري الوضع عن كثب، طمعاً في استعادة اللاعب الذي تألق معهم سابقاً بتسجيله 4 أهداف وصناعته لـ 6 في 17 مباراة.