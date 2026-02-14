عضو في "كرامة البلوغرانا": مستقبل برشلونة في خطر مع إدارة لابورتا

حذر ريكارد فاورا، عضو منصة "كرامة البلوغرانا"، من أن استمرار خوان لابورتا في رئاسة نادي برشلونة قد يؤدي إلى تغيير هوية النادي وطرحه عن المسار الذي اعتاد عليه الجمهور لعقود.

وقال فاورا في مقابلة صحفية لوسيلة إعلام إسبانية إن النموذج الحالي للنادي غير قادر على مجاراة أسلوب إدارة لابورتا، مشددا على ضرورة أن يتغير كل شيء.

وأضاف فاورا -وهو من أقدم أعضاء النادي- أن سياسات الإدارة أبعدت كثيرا من أعضاء النادي عن المشاركة اليومية، مشيرا إلى مشكلات مثل تغييرات مواقع الأعضاء في المدرجات والصعوبات في الحصول على الاشتراكات السنوية.

كما انتقد فاورا عدم استغلال النادي لجمهوره الرقمي العالمي، مؤكدا أن برشلونة يمتلك فرصا كبيرة لتقديم محتوى حصري وفعاليات عن بعد، لكنه لم يضع استراتيجية واضحة لتحقيق ذلك.

واختتم فاورا تحذيره مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي قد يضع مستقبل النادي وملكيته على المحك، ويهدد هوية برشلونة كما يعرفها مشجعوه.

وكان نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم أعلن منتصف الأسبوع الماضي أن خوان لابورتا استقال من منصب رئيس النادي من أجل الترشح لإعادة انتخابه، مع انطلاق العد التنازلي لمدة 35 يوما حتى موعد الانتخابات المقرر في 15 مارس/آذار المقبل.

ويهدف المحامي لابورتا إلى استعادة منصبه عبر الانتخابات والعودة إلى منصبه في أول يوليو/تموز المقبل. ويبدو مرشحا بقوة للفوز على منافسه اللدود فيكتور فونت.