بالفيديو: موخوفا تتوج ببطولة قطر المفتوحة للتنس

فازت التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة 19 عالميا، بلقب بطلة دورة الدوحة للألف نقطة في كرة المضرب، بعدما تغلبت على الكندية فيكتوريا مبوكو الثالثة عشرة 6-4 و7-5 السبت في المباراة النهائية.

وهو اللقب الأول لموخوفا في مسيرتها الاحترافية في دورات الألف نقطة، وهي الفئة الأهم بعد بطولات الغراند سلام.

كما أنه اللقب الثاني فقط للاعبة البالغة 29 عاما بعد ستة أعوام ونصف على تتويجها بدورة سيول من فئة 250 نقطة.

وكانت موخوفا بلغت نهائي رولان غاروس عام 2023 من دون أن تنجح في التتويج، لكن الثالثة كانت ثابتة في نهائيات دورات الألف نقطة بعد خسارتها في سينسيناتي الأمريكية عام 2023 وبكين عام 2024.

وبفوزها السبت على مبوكو التي تصغرها بعشر سنوات، ستتقدم المصنفة ثامنة عالميا سابقا إلى المركز الحادي عشر في التصنيف العالمي المقبل، خلف مبوكو مباشرة التي ستدخل للمرة الأولى قائمة العشر الأوليات في سن التاسعة عشرة.

ورفعت ابنة مدينة أولوموتس، الواقعة شرق تشيكيا، ذراعيها نحو السماء وارتسمت ابتسامة عريضة على وجهها بعد كرة المباراة.

وقالت بعد التتويج: "مرّ وقت طويل منذ آخر لقب، من الجيد استعادة هذا الشعور"، قبل أن تتسلّم الكأس من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو.

وكانت الكندية لفتت الأنظار بتتويجها المفاجئ بلقب دورة مونتريال للألف نقطة في صيف 2025، لكنها تجرّعت خسارتها الثانية في النهائي خلال شهرين، بعد سقوطها منتصف كانون الثاني/يناير في نهائي دورة أديلايد الاسترالية (500 نقطة) أمام الروسية ميرا أندرييفا السابعة.

وقالت الكندية: "لم تكن هذه هي النتيجة التي أردتها، لكن هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكنني البناء عليها من هذا الأسبوع".

وحققت مبوكو للمرة الأولى انتصارين على لاعبتين من المصنفات العشر الأوليات في الدورة نفسها (أندرييفا السابعة والكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة وبطلة استرالي المفتوحة).

وبعد تتويجها في دورة هونغ كونغ من فئة 250 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بات رصيد مبوكو في النهائيات لقبين وخسارتين، ويبقى عزاؤها الوحيد مقارنة مسارها بمسار موخوفا التي تملك لقبين مقابل خمس هزائم في المباريات النهائية.