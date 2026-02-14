حرمان مشجع إنجليزي من دخول الملاعب بعد واقعة صادمة

عوقب مشجع نادي سندرلاند الإنجليزي بالإيقاف أربعة أعوام عن دخول جميع الملاعب في إنجلترا وويلز، بعد إرساله رسالة عنصرية إلى مهاجم فريق لوتون تاون الإنجليزي إليجاه أديبايو.

الحادثة وقعت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عقب تسجيل أديبايو هدف التعادل في الدقيقة 63 خلال مواجهة الفريقين على ملعب كينيلوورث رود ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى.

المشجع كونور باتلر (20 عاماً)، أرسل الرسالة ذات الطابع العنصري عبر حساب مجهول على تطبيق إنستغرام أثناء متابعته المباراة من منزله.

وبعد نهاية اللقاء رصد المهاجم أديبايو الرسالة بنفسه وقدم بلاغاً للشرطة، ما سمح بتعقب الحساب والوصول إلى باتلر، المقيم في مدينة سندرلاند.

وبعد تحقيقات مشتركة بين شرطة تشيشاير وشرطة نورثمبريا، تم التوصل إلى هوية باتلر وربط حسابه المجهول بملفات شخصية أخرى باسمه في منطقة سندرلاند وأُلقي القبض عليه في فبراير/شباط 2025، ووجهت إليه تهمة إرسال رسالة ذات طابع مسيء.

مثل باتلر أمام محكمة ساوث تاينسايد في ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث أقر بالذنب، فغرم 200 جنيه إسترليني (نحو 255 دولاراً) مع إلزامه بدفع تكاليف المحكمة.

وفي فبراير/شباط 2026، صدر بحقه أمر منع من حضور مباريات كرة القدم لمدة أربع سنوات، يمنعه من دخول أي مباراة احترافية أو شبه احترافية في إنجلترا وويلز حتى 1 فبراير/شباط 2030، إضافة إلى حظره من السفر لمتابعة المباريات الدولية والبطولات خارج البلاد.