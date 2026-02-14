السد والغرافة والريان إلى ربع نهائي كأس أمير قطر

تأهل السد إلى دور الثمانية لكأس أمير قطر لكرة القدم بفوزه على ضيفه المرخية 2-1 اليوم السبت في دور الستة عشر.

كذلك تأهل الغرافة لدور الثمانية بفوزه على ضيفه الخريطيات 2 -صفر ولحق به الريان إلى الدور التالي بفوزه على ضيفه الخور 2-0.

وفي المباراة الأولى، سجل رافا موخيكا هدفين للسد في الدقيقتين 75 و77 ثم رد محمود سار بهدف للمرخية في الثواني الأخيرة.

وضرب السد في الدور المقبل موعدا مع الشمال الذي حجز مقعده في ربع النهائي بفوزه على قطر بهدفين لواحد.

وفي المباراة الثانية، تقدم دامي تراوري بهدف للغرافة في الدقيقة 23 ثم أضاف خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 33.

ولعب الغرافة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 لطرد دامي تراوري، لكنه رغم النقص العددي نجح في الصمود ليحجز مقعده في دور الثمانية.

وفي المباراة الثالثة، حسم الريان فوزه على الخور بهدفين حملا توقيع ألكسندر ميتروفيتش وروجر جيديس في الدقيقتين 11 و42.

ولعب الخور بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 لطرد لاعبه أوتشيجبو امبروز.

ويلتقي الريان في الدور المقبل من البطولة مع الوكرة الذي فاز بدوره على السيلية بهدفين دون رد.