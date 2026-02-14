الزمالك والمصري يلحقان بركب المتأهلين لربع نهائي كأس الكونفدرالية

بلغ الزمالك والمصري البورسعيدي دور الثمانية بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوز الأول على ضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 2-⁠1 والثاني على ضيفه زيسكو الزامبي 2-0 السبت في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة متصدرا المجموعة الرابعة ومتفوقا بفارق نقطة واحدة على المصري البورسعيدي صاحب المركز

الثاني، بينما ⁠توقف رصيد كايزر تشيفز عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الأولى، سجل خوان ألفينا هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 53 ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 72، وبعدها بثلاث دقائق أحرز ماكابي ليليبو هدف تقليص الفارق للفريق الضيف.

وفي اللقاء الثاني، سجل ثنائية المصري البورسعيدي كلا من كريم بامبو وصلاح محسن (63 و81).

الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية: