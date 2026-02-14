بالفيديو.. أنشيلوتي يتلقى طلبا غير معتاد من مغن برازيلي

في لقطة طريفة خلال كرنفال سلفادور بولاية باهيا، استغل المغني البرازيلي ليو سانتانا حضور مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي للحدث، ليوجه له طلبًا غير معتاد، تمثل باستدعاء النجم نيمار داسيلفا للمنتخب.

وخاطب سانتانا المدرب قائلاً: "مرحبًا، مدرب! مساء الخير ومرحبًا بك في سلفادور، باهيا! يشرفنا وجودك في كرنفالنا وإحضارك كل خبرتك ونضجك للمنتخب البرازيلي. شكرًا جزيلًا لوجودك هنا. من الرائع أن نؤمن بأن الفوز باللقب السادس سيكون تحت قيادتك، وأنا أصدق ذلك".

ثم أضاف مبتسمًا وبلغة مرحة: "وهناك شيء آخر، أنشيلوتي ضع نيمار في قائمة المنتخب البرازيلي، من فضلك بحق الله. إنه مجرد طلب من معجب، لم أستطع تفويت الفرصة".

ورد أنشيلوتي بابتسامة وبروح مرحة أيضًا، قائلاً: "شكرًا على النصيحة".

وحرص أنشيلوتي على متابعة أجواء الكرنفال من مقعد خاص، كما التقى بعدد من النجوم السابقين الحائزين على لقب كأس العالم مع البرازيل.