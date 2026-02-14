الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026

تشهد النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا منافسة شرسة مع اقتراب نهاية دور المجموعات (فبراير/شباط 2026)، حيث ضمنت 5 أندية مكانا لها في ربع نهائي البطولة بينما تنتظر أخرى خطف البطاقات الثلاث المتبقية.

الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:

المجموعة الأولى: بيراميدز المصري (تأهل) منفردا في الصدارة برصيد 13 نقطة، حاسما تأهله رسميا كمتصدر، بينما يشتعل الصراع على المقعد الثاني بين نهضة بركان المغربي وباور ديناموز الزامبي.

بيراميدز المصري (تأهل) منفردا في الصدارة برصيد 13 نقطة، حاسما تأهله رسميا كمتصدر، بينما يشتعل الصراع على المقعد الثاني بين نهضة بركان المغربي وباور ديناموز الزامبي. المجموعة الثانية: تأهل الأهلي المصري (حامل اللقب) بتصدره المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الجيش الملكي المغربي (8 نقاط)، ليقترب بشدة من حجز بطاقة العبور لربع النهائي.

تأهل الأهلي المصري (حامل اللقب) بتصدره المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الجيش الملكي المغربي (8 نقاط)، ليقترب بشدة من حجز بطاقة العبور لربع النهائي. المجموعة الثالثة: حسم الهلال السوداني تأهله رسمياً بعد أداء بطولي، متصدراً المجموعة برصيد 11 نقطة، ورافقه العملاق الجنوب أفريقي ماميلودي صن داونز (9 نقاط) بعد صراع مع مولودية الجزائر.

حسم الهلال السوداني تأهله رسمياً بعد أداء بطولي، متصدراً المجموعة برصيد 11 نقطة، ورافقه العملاق الجنوب أفريقي ماميلودي صن داونز (9 نقاط) بعد صراع مع مولودية الجزائر. المجموعة الرابعة: فاجأ الملعب المالي الجميع بتصدره المجموعة برصيد 11 نقطة وضمان التأهل، بينما يتنافس الترجي التونسي وبيترو أتلتيكو الأنغولي على البطاقة الأخيرة في جولة الحسم.

متى موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

من المتوقع إجراء القرعة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير/شباط الجاري بالقاهرة. وستنطلق المباريات في منتصف شهر مارس/آذار 2026.