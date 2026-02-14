قصة كفاح أب مهاجر تقود أنسو فاتي إلى النجومية

استعاد بوريس فاتي، والد موهبة برشلونة أنسو فاتي، في حديثه لإذاعة "كادينا سير" تفاصيل قصة كفاح طويلة ومؤلمة كاشفا عن مدى صعوبة الاستقرار في شبه الجزيرة الإيبيرية.

يعود الفضل في مسيرة أنسو فاتي الكروية، إلى حد كبير، لتضحيات والده؛ فقد وصل إلى إسبانيا مهاجراً من غينيا بيساو، عازماً على توفير مستقبل أفضل لعائلته، قائلاً: "لم أكن لأتخيل ذلك أبداً".

قصة ملهمة في الكفاح وتغلب على الصعاب، يتردد صداها بقوة اليوم بالنظر إلى النجاح الذي حققه ابنه في عالم كرة القدم.

مطاردة الحلم

بدأ والد اللاعب (المعار حالياً من برشلونة إلى موناكو) حديثه قائلا: "لقد جئت إلى إسبانيا لأحقق حلمنا الذي راودنا طوال حياتنا، ولأعمل من أجل إعالة أسرتي". وأشار إلى أنه عمل في بداياته في مشاريع إنشاء خطوط القطار فائق السرعة.

قبل وصوله إلى إسبانيا، كان والد فاتي يكابد صعوبات الحياة في البرتغال لتوفير لقمة العيش: "عملتُ في قطف الزيتون نهاراً، وجمع الأكواب في النوادي الليلية ليلاً. كنتُ أختبئ من مفتشي العمل في الحقول، وعشتُ على تبرعات مؤسسة كاريتاس الخيرية لمدة ثمانية أشهر، كما عملتُ كعامل جبس، وكنتُ أرسل كل ما أجنيه إلى عائلتي".

التضامن الإنساني ولم الشمل

لم يكن الاستقرار في إسبانيا سهلاً، لكن بفضل دعم الجيران، تمكنت العائلة من التأقلم: "ساعدتني عائلة من بلدة "هيريراط وعائلة "بوريط كثيراً. أنا ممتن جداً للشعب الإسباني؛ فعندما تصل وأنت غريب، تشعر بالوحدة، لكنك تكتشف لاحقاً أن هناك من يمد لك يد العون".

واستذكر بوريس اللحظة العاطفية للقائه الأول بابنه أنسو، الذي وُلد بعيداً عنه: "غادرتُ بلدي للعمل عندما كانت زوجتي حاملاً، وكان أنسو في السادسة من عمره عندما تمكنتُ أخيراً من لمّ شمل العائلة في مطار إشبيلية". وأضاف بابتسامة: "رأيته يركض خارجاً من المطار، وعرفتُ فوراً أنه هو، فقد كان الطفل الأسمر الوحيد هناك".

بداية النجومية

وفي ختام حديثه، اعترف بوريس فاتي بأنه لم يكن يتخيل يوماً أن يصبح إبنه لاعباً محترفاً، لكنه بدأ يدرك موهبته الاستثنائية عندما شاهده يتألق في الفئات السنية لنادي برشلونة، قبل أن يشق طريقه بثبات نحو عالم النجومية.

وُلد فاتي في غينيا بيساو في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وخاض أول مباراة احترافية له مع برشلونة وهو في الـ16 من عمره في 25 أغسطس/آب 2019.

دافع فاتي عن ألوان النادي الكتالوني في 123 مباراة (29 هدفا و8 تمريرات حاسمة)، وفاز بلقب الدوري الإسباني مرتين (2023 و2025) والكأس الإسبانية مرتين أيضا (2021 و2025) على غرار الكأس السوبر الإسبانية (2023 و2025).

حصل فاتي على عدة فرص خلال الموسم الماضي لكنه لم يستغل الثقة التي منحها إياه المدرب هانسي فليك، الذي نصحه بالرحيل لينتهي به المطاف معارا لموناكو.

ومنذ انضمامه إلى موناكو استعاد فاتي حسه التهديفي محطما رقما قياسيا صمد 77 عاما في الدوري الفرنسي.

أصبح اللاعب الشاب هداف "الليغ 1" برصيد 5 أهداف في 3 مباريات فقط، مُتعادلا مع الأرجنتيني خواكين بانيتشيلي (ستراسبورغ).

وأصبح أنسو أسرع لاعب يصل إلى 5 أهداف في الدوري الفرنسي منذ عام 1948، في 126 دقيقة، متجاوزا الرقم القياسي الذي يحمله يوهان أوديل (فالنسيان)، الذي سجل 5 أهداف في 137 دقيقة.