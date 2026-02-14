شاهد.. استبدال حكم في الدوري القطري بسبب الإعياء

في واقعة تحكيمية نادرة، لم يتمكن الحكم الدولي القطري سلمان فلاحي من إكمال إدارة مواجهة العربي والشحانية لحساب دور الـ16 من كأس أمير قطر التي جرت أمس الجمعة 13 فبراير/شباط.

ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم على موقعه الرسمي في شبكات التواصل الاجتماعي فيديو للحكم سلمان فلاحي وهو يشير بيده إلى شعوره المفاجئ بالإعياء في الدقيقة 60 من زمن مجريات اللقاء.

وعقب تأكده من عدم قدرته على مواصلة المهمة، سلم فلاحي صافرة القيادة إلى الحكم الرابع ناصر عايش، الذي تولى إدارة المباراة كبديل اضطراري وسط تحية من الجماهير واللاعبين.

واكتفى الاتحاد القطري لكرة القدم بعبارة "سلامات لحكمنا سلمان فلاحي"، ولم يصدر أي توضيح لاحق عن حالته.

يذكر أن فريق العربي تأهل إلى دور ربع النهائي من كأس أمير قطر 2026 لكرة القدم، عقب فوزه على الشحانية 2-0.

حسم العربي نتيجة اللقاء مبكرا بإنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين؛ إذ افتتح رودريغو سانشيز التسجيل في الدقيقة 26، قبل أن يعزز الهاشمي الحسين النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (45+1).

وفي الشوط الثاني حافظ العربي على تقدمه حتى صافرة النهاية، مؤكدا تفوقه واستحقاقه لبطاقة العبور.