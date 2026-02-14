شاهد.. أغرب ثمانية أهداف ملغاة في تاريخ كرة القدم

شهدت الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، خلال المواجهة المثيرة بين ليفربول ومانشستر سيتي، لقطة تحكيمية غريبة ألغي بموجبها هدف اللاعب ريان شرقي، لينضم بذلك رسميا إلى قائمة أغرب الأهداف الملغاة في تاريخ كرة القدم.

انتهى اللقاء بفوز السيتي بنتيجة (2-1) على ملعب "أنفيلد"، لكن إيرلينغ هالاند رأى أن فريقه حرم من هدف ثالث مستحق بسبب قرار الحكم.

هدف ريان شرقي في ليفربول

جاءت اللقطة في الثواني الأخيرة، عندما غادر حارس ليفربول أليسون بيكر مرماه في محاولة يائسة لإدراك التعادل.

استغل ريان شرقي كرة مرتدة وأطلق تسديدة أرضية زاحفة من منتصف الملعب باتجاه الشباك الخالية.

بينما كانت الكرة تتدحرج ببطء نحو المرمى اندفع هالاند وسوبوسلاي نحوها؛ حيث شوهد النجم المجري وهو يشد قميص هالاند بوضوح، فأشار الحكم كريغ باوسون باستمرار اللعب (إتاحة الفرصة) لصالح السيتي.

لكن الغريب أنه بعد دخول الكرة المرمى؛ ألغى باوسون الهدف مدعيا ارتكاب هالاند خطأ ضد سوبوسلاي.

تصدر هذا الهدف، المركز الأول كأحدث وأغرب حالة؛ حيث اجتمع فيها طرد لاعب، وإلغاء هدف، وتناقض في قرار إتاحة الفرصة، لتصبح "أيقونة" لقرارات حكم الفيديو المساعد المثيرة للجدل.

قائمة أهداف ألغيت بطريقة غريبة على مدار تاريخ كرة القدم

"أسنان" الحكم ألغت الهدف

في الدوري الدنماركي، سجل فريق إيبلتوفت هدفا، لكن الحكم "هينينغ إريكسن" ألغاه لأن طقم أسنانه المستعار سقط من فمه لحظة التسجيل، فاعتبر المباراة منتهية "قسرا" لحظة سقوط أسنانه.

خطأ حكم الفيديو المساعد ضد ليفربول

أثبتت الإعادة صحة هدف لويس دياز في مرمى توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن سوء التواصل بين غرفة الفيديو وحكم الساحة أدى لاستئناف اللعب دون احتساب الهدف في مشهد هزلي.

عندما خذلتنا التكنولوجيا (أستون فيلا)

في يونيو/حزيران 2020 خلال مباراة شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا، سدد لاعب شيفيلد أوليفر نوروود ركلة حرة مباشرة، ليتراجع حارس أستون فيلا أوريان نيلاند ممسكا بالكرة، لكنه تعثر واصطدم بزميله ودخل بالكرة تماما خلف خط المرمى.

دخل حارس الفيلانز بالكرة تماما داخل مرماه، لكن تكنولوجيا خط المرمى لم تعمل، اعتذرت الشركة لاحقا، وكان هذا الخطأ سببا في بقاء أستون فيلا بالدوري ذلك الموسم.

الهدف الشبح (كلايف ألين)

وقعت الحادثة في 6 سبتمبر/أيلول 1980، خلال مباراة بين نادي كريستال بالاس ونادي كوفنتري سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (الدوري الممتاز حاليا).

سدد ألين كرة قوية اصطدمت بالدعامة الداخلية للمرمى وخرجت بسرعة، فظن الحكم أنها ارتدت من القائم ولم يحتسبها، رغم أنها هزت الشباك من الداخل.

سرقة في وضح النهار (بيدرو مينديز)

تعد لقطة هدف البرتغالي بيدرو مينديز (لاعب توتنهام هوتسبير حينها) في مرمى مانشستر يونايتد في عام 2005 واحدة من أشهر "الأهداف الشبحية" والأخطاء التحكيمية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

سدد مينديز كرة من منتصف الملعب تجاوزت خط مرمى مانشستر يونايتد بمتر كامل، لكن روي كارول أخرجها بسرعة، وتجاهل الحكم ومساعده الواقعة تماما وسط ذهول المتابعين.

هدف مارك هيوز

من أكثر اللقطات "المنسية" ولكنها كانت محبطة جدا لمشجعي مانشستر يونايتد في التسعينيات، وتحديدا في موسم 1991-1992.

الهدف الملغى لمارك هيوز ضد ليدز يونايتد كان له ثقل كبير لأن الفريقين كانا يتنافسان بشراسة على لقب الدوري الإنجليزي (الموسم الأخير قبل مسمى "البريميرليغ").

سجل هيوز هدفا بدا صحيحا تماما بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

سدد "سباركي" الكرة بقوته المعهودة في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف. تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، لكن الإعادات التلفزيونية حينها أظهرت أن هيوز كان في موقف سليم أو على الأقل على نفس الخط مع مدافعي ليدز.

الصافرة القاتلة