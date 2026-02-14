ما قصة أريكة أربيلوا الرمادية في فالديبيباس؟

كشفت صحيفة "ماركا" أن مدرب ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا، يتبع نهجاً خاصاً يحاول من خلاله منع تفاقم المشاكل البسيطة بين اللاعبين.

وقد تطرق أربيلوا إلى المحادثات الفردية التي يجريها مع لاعبيه وهو جالس على أريكته الرمادية الشهيرة، قائلاً: "في كثير من الأحيان يأتون إليّ طواعية، وفي أحيان أخرى أطلب استدعاءهم".

أكثر من مجرد قطعة أثاث

لم تعد أريكة أربيلوا الرمادية مجرد قطعة أثاث في مركز التدريب، بل تحولت إلى رمز للاحتواء. ففي المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة ريال سوسيداد، تحدث أربيلوا ببساطة عن هذه "الاستشارات الخاصة" التي يلجأ إليها عندما تسوء الأمور، قائلا "عندما يشعر أحدهم بعدم الرضا، تكون الأريكة الرمادية هي المقصد".

وأكد المدرب أن هذه الجلسات باتت جزءاً من روتينه اليومي في "فالديبيباس"، حيث استخدم هذا الأسلوب في مواقف عديدة لشرح مجريات العمل اليومي. وعلّق قائلاً: "ما يهمني حقاً هو هذا التواصل المباشر، فهو أصدق بكثير من أي تسريبات قد تخرج من جهات أخرى".

وأضاف: "لقد أجريتُ الكثير من المحادثات لأنني أؤمن بهذا الأسلوب؛ فهذه هي طريقتي في العمل وكيفية فهمي لمنصبي. عندما كنت لاعباً، كنت أقدّر كثيراً هذه العلاقة القريبة مع المدرب".

ويُبقي أربيلوا باب التواصل مفتوحاً على مصراعيه، ولا يقتصر حديثه مع اللاعبين على التكتيك وكرة القدم فحسب، بل يمتد ليشمل المشاعر، الأحاسيس، والتطلعات المستقبلية، مؤكداً: "أحاول التحدث مع الجميع عن كل شيء. بابي مفتوح دائماً وهم يعرفون أين يجدونني".

وفي ختام حديثه، شدد أربيلوا على أهمية الروابط الإنسانية قائلاً: "تركيزي ينصب على بناء علاقة وطيدة مع جميع اللاعبين، فكلما كانت هذه العلاقة أقوى، كان الفريق أفضل وأكثر تماسكاً".