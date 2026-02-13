رئيس الكاف يتحدث عن عقوبات المغرب والسنغال ويحسم جدل تأجيل كأس أفريقيا 2027

أكد رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، أن بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها عام 2027 في كينينا وتنزانيا وأوغندا ستقام في موعدها ولن يتم تأجيلها.

وكانت تقارير صحفية زعمت في الساعات الماضية أن هناك اتجاها داخل كاف لتأجيل بطولة أمم أفريقيا 2027 لتقام في عام 2028.

لكن موتسيبي حسم الجدل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بقوله: "نتمنى أن نسير على هذا النهج النسخه القادمة في كينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027 وما تردد عن تأجيلها كلام غير صحيح".

رئيس الكاف يتحدث عن عقوبات المغرب والسنغال

وتحدث موتسيبي عن عقوبات المغرب والسنغال بعد نهائي كأس أفريقيا 2025 مؤكدا أن كرة القدم الأفريقية تعرضت للحرج بسبب الحوادث التي شابت نهائي 2025، ‌حيث غادر منتخب السنغال الملعب بعد احتساب ركلة جزاء ضد الفريق.

وقال للصحفيين "أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب الأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال ‌المباراة ‌النهائية ولن نسمح بتكرار ما حدث في نهائي أمم أفريقيا الأخيرة".

وأضاف وقال رئيس الكاف "سنعدل النظام الأساسي للكاف وقواعد الانضباط لضمان أن تتمتع هيئاتنا القضائية بالسلطة لفرض عقوبات تعكس خطورة مثل هذا السلوك. اتضح لنا أن العقوبات والغرامات المالية غير كافية. وسنجرى تعديلات حول اللوائح والقوانين المنظمة حتى يكون هناك عقوبات رادعه في حال التجاوزات الخطيرة والتعدي على سمعة كرة القدم في أفريقيا".

وتحدث موتسيبي عن الإيجابيات قائلا: "لقد بلغ عدد الرعاة رقم قياسيا في هذه النسخة. وصلنا الى 23 راعيا. كنا في نسخه الكاميرون لدينا 6 فقط، العوائد أيضا تم رفعها بشكل كبير ومبهر في المغرب مقارنة بالنسختين السابقتين لأمم أفريقيا في الكاميرون وكوت ديفوار".

وأشار رئيس الكاف: "عدد المشاهدات تجاوز المليارات وحققوا أرقاما غير مسبوقة أيضا في مواقع التواصل الإجتماعي بسبب نسخه المغرب".