رئيس الكاف يتحدث عن عقوبات المغرب والسنغال ويحسم جدل تأجيل كأس أفريقيا 2027

أكد رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، أن بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها عام 2027 في كينينا وتنزانيا وأوغندا ستقام في موعدها ولن يتم تأجيلها.

وكانت تقارير صحفية زعمت في الساعات الماضية أن هناك اتجاها داخل كاف لتأجيل بطولة أمم أفريقيا 2027 لتقام في عام 2028.

لكن موتسيبي حسم الجدل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بقوله: "نتمنى أن نسير على هذا النهج النسخه القادمة في كينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027 وما تردد عن تأجيلها كلام غير صحيح".

رئيس الكاف يتحدث عن عقوبات المغرب والسنغال

وتحدث موتسيبي عن عقوبات المغرب والسنغال بعد نهائي كأس أفريقيا 2025 وفال في المؤتمر الصحفي: "اتخذنا قرارا بأننا سوف ننظر إلى القوانين واللوائح المطبقة حاليا.. لأنها وضعت قيودا فيما يتعلق بتشديد العقوبات والحظر وغيرها التي يتوجب تطبيقها ولن نسمح بتكرار ما حدث في نهائي أمم أفريقيا الأخيرة".

وأضاف: "ما اتضح لنا أن العقوبات والغرامات المالية غير كافية.. فنحن سنجرى تعديلات حول اللوائح والقوانين المنظمة حتى يكون هناك عقوبات رادعه في حال التجاوزات الخطيرة والتعدي على سمعة كرة القدم في أفريقيا"..

وأوضح: "ما جرى في أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا هو سلوك سئ غير مقبول ولن نسمح بتكراره مرة أخرى ولن يكون هناك تسامح تجاهه ولابد من عقاب رادع. المغرب نظمت بطوله كبيرة وقوية وكانت ناجحه للغايه في كل شئ وعلى مستوى جودة الملاعب والإقامة".

وتابع: "لقد بلغ عدد الرعاة رقم قياسيا في هذه النسخة. وصلنا الى 23 راعيا. كنا في نسخه الكاميرون لدينا 6 فقط، العوائد أيضا تم رفعها بشكل كبير ومبهر في المغرب مقارنة بالنسختين السابقتين لأمم أفريقيا في الكاميرون وكوت ديفوار".

وأشار رئيس الكاف: "عدد المشاهدات تجاوز المليارات وحققوا أرقاما غير مسبوقة أيضا في مواقع التواصل الإجتماعي بسبب نسخه المغرب".