منتخب إيران يواجه أزمة في التحضير لكأس العالم 2026

ذكرت تقارير إعلامية أن منتخب إيران لكرة القدم قد لا يلعب أي مباريات ودية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك التي تقام في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

وذكر الموقع الرياضي الإيراني "360" أن الاحتمالية الوحيدة المتبقية هي بطولة في الأردن مع مباريات أمام المنتخب الأردني ونيجيريا وكوستاريكا.

الاتحاد الإيراني لكرة القدم لم يؤكد أو ينفي احتماليات المباريات الودية

ولم يؤكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أو ينفي هذه التقارير.

ووفقا للعديد من المراقبين، لا تستطيع إيران إيجاد منافسين آخرين للمباريات الودية، لأن الدول تتردد في دعوتها بسبب الانتقادات الدولية الحادة عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

ومنذ الاحتجاجات في أواخر ديسمبر/كانون الأول وأوائل يناير/كانون الثاني، تقام مباريات الدوري الإيراني بدون جمهور.