أثار رجل الأعمال الكتالوني ويليام مادوك، المرشح القادم لانتخابات رئاسة برشلونة، حماسة أنصار "البلوغرانا" حين وعد بإتمام صفقة مدوّية إذا فاز بمنصب الرئيس خلفا لخوان لابورتا.

ويؤمن مادوك الذي يحمل عضوية النادي رقم 75 ألف و15 بقدرة مشروعه المختلف على تغيير الكثير في برشلونة مع مرور الوقت، مؤكدا أن لديه صفقة ضخمة.

مرشح رئاسي يعد جماهير برشلونة بصفقة مدوية

وقال مادوك في تصريحات أدلى بها خلال ظهوره في برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير: "نحن حاليا بمفاوضات في إنجلترا للتعاقد مع لاعب سبق له الدفاع عن ألوان برشلونة على أن ينضم للفريق بعد نهائيات كأس العالم".

وأضاف: "هذا اللاعب لا يلعب حاليا في الدوري الإنجليزي. إنها صفقة مدوية بكل معنى الكلمة. في عام 2003 حاول لابورتا التعاقد مع ديفيد بيكهام ولم يتمكن من ذلك".

وتابع مادوك: "هل هذه الصفقة بحجم بيكهام ورونالدينيو؟ نعم، تماما".

وطمأن مادوك جماهير برشلونة بشأن مصير المدرب الألماني هانسي فليك إذا فاز بالانتخابات، مبديا رضاه التام على العمل الذي يقوم به إلى جانب المدير الرياضي ديكو.

وقال: "أنا سعيد جدا بهانزي فليك الذي يُعدّ بمثابة منقذ، وكذلك بالمدير الرياضي ديكو".

مادوك ينفي صلته بريال مدريد

من ناحية أخرى، نفى مادوك ما تردّد من أخبار عن ماضيه كرئيس لرابطة مشجعي ريال مدريد في منطقة مونتورنس ديل فاييس، إحدى مقاطعات كتالونيا.

وعن ذلك قال: "لم أكن يوما رئيسا للرابطة ولن أكون. أنا عضو في نادي برشلونة"، موضحا أن ما قام به في الماضي هو استخدام مقر رابطة مشجعي ريال مدريد في المنطقة المذكورة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة يوم 15 مارس/آذار القادم، وفيها يحق لنحو 100 ألف عضو ممن بلغوا السن القانونية ولديهم عضوية لمدة عام ‌على الأقل، التصويت.

وأكد النادي الكتالوني أن الانتخابات ستُجرى في عدة أماكن، بهدف زيادة نسبة المشاركة، وعليه ستكون ⁠مراكز الاقتراع موجودة في مرافق النادي وفي العواصم الإقليمية الكتالونية الأخرى جيرونا وتاراغونا ولييدا، وفي أندورا لا بيا.

وقال النادي إن التصويت بالبريد لن يُسمح به هذه المرة، رغم ‌طلبات المرشحين المعارضين، مضيفا أن ما حدث خلال انتخابات عام 2021 كان استثنائيا بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.