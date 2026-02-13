بالفيديو.. مبويمو وتراوري يخوضان تحديا يثير دهشة الجماهير

تداولت جماهير كرة القدم مقطع فيديو يظهر سباق سرعة مباشرا بين الكاميروني بريان مبويمو لاعب مانشستر يونايتد، وأداما تراوري لاعب وست هام خلال اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

وخلال الشوط الثاني، ومع اندفاع وست هام في هجمة متأخرة، دخل اللاعبان في سباق مباشر نحو الكرة. ورغم أن تراوري، المعروف بسرعته الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بدا وكأنه يمتلك أفضلية انطلاق طفيفة، فإن مبويمو تمكن من تجاوزه سريعا وحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقطة.

وعقب انتشار المقطع، أبدى مشجعون دهشتهم من السرعة التي أظهرها مبويمو، خاصة أن اللقطة جاءت في الدقائق الأخيرة من اللقاء، مؤكدين أن اللاعب أثبت قدرته البدنية العالية بتفوقه على أحد أسرع لاعبي البريميرليغ.

المباراة انتهت بالتعادل 1-1، بعدما تقدم وست هام عبر توماس سوتشيك، قبل أن يخطف البديل بنجامين سيسكو هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الوقت بدل الضائع إثر عرضية من مبيومو.