لماذا تثير هزيمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد جدلا واسعا على المنصات؟

شهدت مباراة نادي برشلونة وفريق أتلتيكو مدريد ليلة أمس، والتي فاز فيها الأخير برباعية نظيفة، أحداثا مثيرة للجدل أبرزها إلغاء هدف للمدافع الكتالوني باو كوبارسي بعد مراجعة لتقنية "الفار" بسبب تسلل على اللاعب روبرت ليفاندوفسكي.

واستغرقت المراجعة التحكيمية وقتا غير معتاد، وأشارت تقارير إسبانية إلى أن القرار النهائي استغرق حوالي 8 دقائق كاملة، ضمن واحدة من أطول مراجعات الفار في تاريخ أوروبا، وهو ما أدى إلى توقف المباراة لفترة طويلة وترك اللاعبين والجماهير في حالة ترقب وارتباك، مما أثار جدلا كبيرا بشأن صحة القرار نفسه.

وأوضحت لجنة الحكام الإسبانية أن نظام التسلل شبه الآلي واجه خللا فنيا بسبب ازدحام اللاعبين داخل منطقة الجزاء، واضطر الفريق المسؤول لرسم خطوط التسلل يدويا والتحقق من زوايا متعددة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وحول ما إذا كان القرار صحيحا أم لا، أكدت اللجنة أن إلغاء الهدف كان قانونيا، لكنها اعترفت بأن مدة المراجعة كانت "أطول من المعتاد" بسبب العطل الفني.

وأثار القرار غضبا شديدا في صفوف نادي برشلونة، ووصف لاعب الوسط فرانكي دي يونغ القرار بأنه فضيحة، مؤكدا أن الصور تظهر بوضوح "أنه لم يكن هناك تسلل".

تعليقات

وتفاعل مغردون عرب على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات عديدة على هزيمة برشلونة وإلغاء الهدف، رصدت بعضها حلقة (2026/2/13) من برنامج "شبكات".

وعدد محمد العسكر في تعليقه القرارات التحكيمية التي رآها خاطئة، وقال:

" 3 قرارات تحكيمية كارثية، هدف كوبارسي صحيح ألغاه الحكم، حالة طرد على جوليانو (لم يطرده الحكم)، وضربة جزاء صريحة ليامال لم يحتسبها الحكم... صحيح برشلونه سيئ، لكن هل التحكيم أثّر؟ نعم و بقوة !!". بواسطة

ورأى عامر أن خسارة برشلونة في محلها، بقوله:

"برشلونة كان يستحق الخسارة بأكثر من 4 أهداف اليوم.. سيموني كان رحيما ببرشلونة اليوم ولم يضف الخامس والسادس والسابع والثامن وربما التاسع". بواسطة

وشرح مثنى في تعليقه تفاصيل التسلل، قائلا:

"الكرة رجعت من ليفا المتقدم على كوبارسي أساسا، وليفا وقت التسديد لم يكن متسللا، معناها الحالة الأولى ليفا لم يكن متسللا والحالة الثانية كوبارسي لم يكن متسللا". بواسطة

من جهته، أوضح حساب أطلق على نفسه "دي" الطريقة الصحيحة للتسلل، بقوله:

"يا إخوان أتعلمون أنه يحسب التسلل من رجل اللاعب الذي مرر الكرة.. لا شغل للكرة نفسها". بواسطة

واعتبر سلمان أن ما حصل خلال المباراة كان الغرض منه إلغاء الهدف:

"وقفوا المباراة وعطلوا الإيقاع.. والله فوضى واضحة.. كانت أي محاولة حتى يلغوا الهدف لأنه مدة التحقق كانت طويلة جدا". بواسطة

يُذكر أن أتلتيكو مدريد وبرشلونة لا يزال أمامهما تحد آخر في مواجهة الإياب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو، حيث يأمل برشلونة في تعويض الهزيمة الثقيلة واستعادة توازنه أمام جماهيره.