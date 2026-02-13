" أمنح جائزتي لأمي".. رسالة مؤثرة من لاعب كولومبي واعد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمراهق كولومبي موهوب تألق في بطولة كروية للهواة أُقيمت في مدينة كيبيدو بإقليم تشوكو في كولومبيا، حيث لفتت كلماته العفوية انتباه المتابعين.

اللاعب الصغير كارلوس هينستروزا، الذي ينشط ضمن فريق التكوين “لوس باييس”، لم يكتفِ بالتتويج بلقب بطولة كوبا كولونيا التي أُقيمت بين 2 و7 فبراير/شباط 2026، بل توّج أيضا هدافا للمسابقة، مسهما في قيادة فريقه إلى منصة التتويج.

وقد اختير أحد أبرز نجوم الدورة، ونال جائزة عبارة عن ظرف يحتوي على 500 ألف بيزو (نحو 136 دولاراً).

أدلى الطفل بتصريحات لقناة محلية، عبّر فيها بعفوية صادقة عن فرحته بالجائزة المالية التي حصل عليها، قائلا: “إنها المرة الأولى التي أمتلك فيها مبلغا كبيرا من المال في يدي، وهو لأمي”.

كلمات بسيطة، لكنها حملت وقعا إنسانيا عميقا، إذ رأى فيها كثيرون انعكاسا لواقع اجتماعي صعب يعيشه عدد من المواهب في المناطق النائية، مقابل حلم كبير تصنعه كرة القدم.