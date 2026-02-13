بالفيديو.. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يروج لمبارياته بطريقة "الميمز"

ابتكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسلوبًا جديدًا للترويج لمبارياته، لكن هذه المرة عبر جرعة من السخرية الذكية على منصات التواصل الاجتماعي.

فقد نشر الحساب الرسمي للدوري الأوروبي على منصة "إكس" لقطة طريفة تظهر معالجين طبيين يحيطون بأحد اللاعبين داخل أرضية الملعب، بينما يبدو في الخلفية عامل توصيل بيتزا يبحث عن صاحب الطلبية، في مشهد بدا خارجا عن سياق المباراة ومفتوحا على التأويل الكوميدي.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة: "تقول الشائعات إنهم ما زالوا ينتظرون بيتزاهم"، في إشارة رمزية إلى حالة الترقب التي تعيشها جماهير الكرة الأوروبية انتظارا لعودة منافسات الدوري الأوروبي.

وجاء المنشور في توقيت مدروس، إذ صادف يوم الخميس 12 فبراير/شباط 2026، وهو اليوم الذي كثّفت فيه البطولة محتواها الترويجي تمهيدا لانطلاق مباريات ملحق الدوري الأوروبي المقررة في 19 فبراير/شباط.

ويبدو أن "يويفا" اختارت مخاطبة الجيل الرقمي بلغته الخاصة، عبر المزج بين كرة القدم وثقافة "الميمز"، في مقاربة تفاعلية حديثة تعزز الانتشار وتضاعف معدلات التفاعل.