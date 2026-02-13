تقارير ترجح إمكانية تأجيل كأس أفريقيا 2027

أفادت تقارير صحفية بريطانية بإمكانية تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة عام 2027 إلى عام 2028، في ظل مخاوف تتعلق بالجاهزية والأوضاع الأمنية في الدول الثلاث المستضيفة: كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن رئيس اللجنة المنظمة في كينيا نيكولاس موسوني قوله إن تأجيل البطولة لعام واحد "قد يكون أمرا إيجابيا لكينيا"، نظرا لتزامنها مع الاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في أغسطس/آب 2027.

وذكرت صحيفة "ذي غارديان" (The Guardian) البريطانية أن الدول الثلاث لم تستكمل بعد استعداداتها لاستضافة الحدث القاري، في وقت تجري فيه لجنة تفتيش تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيارة إلى تنزانيا، على أن تعقد اجتماعا لتقييم التحضيرات.

ورغم أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي أعرب سابقا عن ثقته في إقامة البطولة في موعدها عام 2027، فإن موسوني أشار إلى أن "الأجواء غير المستقرة المرتبطة بالانتخابات في تنزانيا وأوغندا وحتى كينيا" تثير مخاوف أمنية، مضيفا أن "ضمان الأمن في حدث بحجم كأس الأمم قد لا يكون ممكنا في تلك الظروف".

وشهدت كينيا أعمال عنف انتخابية دامية في أعوام سابقة، ولا سيما في 2007 و2017، كما قتل أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في العامين الأخيرين. وفي تنزانيا، قتل آلاف المتظاهرين عقب انتخابات ووصفت بالمزورة، بينما فر زعيم المعارضة في أوغندا بعد الانتخابات الأخيرة، وسط اتهامات للسلطات بقمع أنصاره.

يذكر أن كينيا وتنزانيا وأوغندا كانت قد نظمت العام الماضي بشكل مشترك بطولة أمم إفريقيا للمحليين (الشان)، المخصصة للاعبين الناشطين في الدوريات المحلية، غير أن البطولة تأجلت آنذاك إلى أغسطس/آب لإتاحة الوقت لاستكمال أعمال البنية التحتية.