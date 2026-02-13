شاهد رد فعل فينيسيوس بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

أظهر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، دهشته الكبيرة عند علمه بنتيجة مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، والتي انتهت بفوز أتلتيكو 4-0.

فينيسيوس كان يشارك في حدث ترويجي خلال سير المباراة، وتلقى خبر النتيجة من صانع المحتوى المعروف إيباي يانوس، الذي اقترب منه وهمس له بالنتيجة بطريقة مرحة، خاصة أن يانوس من مشجعي ريال مدريد وصديق شخصي للاعب البرازيلي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مرشح رئاسي يعد جماهير برشلونة بصفقة مدوية

مرشح رئاسي يعد جماهير برشلونة بصفقة مدوية list 2 of 2 الاتحاد الإنجليزي يوقف مدربا بعد إهانته حكمة مباراة end of list

وبدى مهاجم الملكي ريال مدريد غير مصدق وهو يحرك يده إشارة إلى التعجب من النتيجة الثقيلة.

المقطع الذي وثقه أحد المشجعين انتشر بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار إعجاب جماهير ريال مدريد، فيما تسبب في غضب مشجعي برشلونة.