غوارديولا يدعم فريق مبتوري الأطراف في غزة

أظهر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، دعمه لفريق كرة القدم "غزة الإرادة" للأشخاص مبتوري الأطراف في غزة، عبر توقيعه على قمصان المنتخب الفلسطيني.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورًا للقمصان الموقعة، التي تعكس رسالة تضامن واضحة من المدرب الإسباني.

ومن المقرر أن تُرسل هذه القمصان لدعم الفريق الفلسطيني في غزة، في لفتة رمزية مؤثرة تجسد روح الإنسانية والتضامن في كرة القدم.

وكان فريق "غزة الإرادة" لكرة القدم لمبتوري الأطراف أعلن في وقت سابق تعيين الإسباني بيب غوارديولا مدربا شرفيا للفريق، ووضع صورته في جميع أنشطته الرياضية وتدريباته اليومية.

وقال لاعبون من الفريق للجزيرة إن اختيار غوارديولا ليكون مدربا شرفيا للفريق يأتي لمواقفه الإنسانية الداعمة لفلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص، مؤكدين أن ذلك يعتبر أقل ما يمكن أن يقدم للمدرب الدولي الوحيد الذي عبر عن رفضه لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان القطاع خلال أكثر من عامين من الحرب.

وأكد غواريدولا في أكثر من مناسبة أنه سيواصل استغلال منصبه بوصفه مدربا لمانشستر سيتي الإنجليزي للتحدث باسم ضحايا النزاعات وأعمال العنف في العالم.