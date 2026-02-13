غوارديولا يدافع عن المهاجرين ردا على تصريحات مالك مانشستر يونايتد "العنصرية"

رد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بيب غوارديولا على تصريحات السير جيم راتكليف بشأن الهجرة، قائلا إن هناك حاجة إلى "احتضان الثقافات الأخرى من أجل جعل المجتمع أفضل".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن راتكليف، مالك حصة الأقلية في نادي مانشستر يونايتد، أثار الجدل هذا الأسبوع بعدما ادعى أن بريطانيا تم استعمارها من قبل المهاجرين.

بعدها اعتذر راتكليف عن أي إساءة تسببت بها تصريحاته التي وصفت بـ"العنصرية"، وهو ما قدره غوارديولا، لكن مدرب مانشستر سيتي يرى أن القضية الأوسع المتعلقة بكيفية تعامل الدول مع المهاجرين لا تزال "مشكلة كبيرة".

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: "أحترم السير جيم كثيرا. كنت محظوظا لمقابلته. أصدر بيانا بعدها للاعتذار".

وأضاف: "أنا لا أعلق على ما قاله السير جيم راتكليف لأنه أوضح لاحقا ما كان يقصد قوله تحديدا، لكن المشكلة في جميع أنحاء العالم أننا نتعامل مع المهاجرين أو القادمين من دول أخرى على أنهم سبب المشكلات التي تعاني منها بلداننا، وهذه مشكلة كبيرة جدا".

وأضاف: "كوني من كتالونيا وكونك من بريطانيا – ما التأثير الذي كان لنا في المكان الذي ولدنا فيه؟ الأمر يعود إلى الأم والأب".

وأوضح: "الجميع يريدون حياة أفضل وفرصة لمستقبل أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم وأصدقائهم، وأحيانا تتوافر الفرص في المكان الذي ولدت فيه، وأحيانا في المكان الذي قد تذهب إليه".

وتابع غوارديولا: "كان السفر صعبا في السابق، لكن اليوم يمكنك أن تكون في أي مكان خلال ساعة واحدة. اليوم، لون البشرة أو مكان الولادة لا يشكل فارقا. لدينا الكثير من العمل لنقوم به في هذا الشأن".

وقال: "كوني كتالونيا لا يجعلني أشعر أنني أفضل منك. تعليمي عندما ولدت وسافرت في المكسيك وقطر أو عشت في إيطاليا أو إنجلترا أو ألمانيا، هو مجرد جزء من تطور شخصيتي".

وأكد: "التقيت بأشخاص رائعين أثناء السفر، وهذا هو المهم، لكن ذلك لا يجعلني أشعر بأنني أفضل لمجرد أنني ولدت في مكان معين دون الآخر".

وأوضح المدرب الإسباني: "أغلب الأشخاص يهربون من بلدانهم بسبب مشاكل بها، ليس لأنهم يريدون الرحيل. كلما احتضنا الثقافات الأخرى – بصدق وبعمق – سنصبح مجتمعا أفضل".