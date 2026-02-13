رئيس لجنة الحكام في إسبانيا يروي أغرب واقعة في مسيرته

كشف رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا، فران سوتو، عن واقعة طريفة من مسيرته التحكيمية، خلال مقابلة مع صحيفة "ماركا" في بودكاست "جئنا لنستمع".

واستعاد سوتو، الذي أدار مباريات في دوري الهواة بغاليسيا وبلغ درجة مساعد حكم في الدرجة الثانية "ب"، تفاصيل مباراة جمعت بين فريقي فلافيا ولاراشا، قائلا: "أتذكر أنني طردت ثلاثة لاعبين من الفريق المضيف في الشوط الأول، وفي الاستراحة، وسط الفوضى والاحتجاجات، طردت ثلاثة أو أربعة آخرين، فدخلت غرفة الملابس وبين يدي ستة أو سبعة قرارات طرد".

وأوضح أن الفريق رفض النزول لخوض الشوط الثاني، فيما أصر هو بدوره على عدم استئناف المباراة قبل حضور قوات الحرس المدني لضبط الأوضاع.

لكن المفارقة الأبرز كانت في ورقة المباراة التي نشرتها صحيفة "لا بوس دي غاليسيا"، حيث أدرجت أسماء جميع لاعبي فلافيا ضمن قائمة المطرودين، مع الإشارة إلى إنذار جميع اللاعبين باستثناء حارس المرمى.

وقال سوتو عن هذه الواقعة: "كان أمرا لم أره في حياتي، لكنها تبقى من النوادر التي يمر بها الحكم خلال مسيرته".

وبعد مرور السنوات، اعترف سوتو بأنه كان حكما كثير البطاقات، مشيرا إلى أن التحكيم يحتاج إلى نهج يقوم على الحوار.

وأضاف أنه في كثير من الأحيان يمكن تحقيق نتائج أفضل بتحكيم قريب ومتفهم بدل الاعتماد على البطاقات فقط.