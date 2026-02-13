يدرس البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة مستقبله بهدوء شديد، رغم وجود خمسة عروض على الطاولة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده الحالي مع برشلونة يوم 30 يونيو/حزيران القادم، يعطي الأولوية للنادي الكتالوني إذا كان هناك عرض تجديد جذاب حتى لو كان بمقابل مادي أقل.

5 عروض على طاولة ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

وأوضحت أن ليفاندوفسكي (37 عاما) وهو بهذا العمر يبحث أكثر عن الاستقرار العائلي وليس المال، لكن في الوقت نفسه هناك نادٍ أمريكي قادر على إغرائه.

ولن يتخذ ليفاندوفسكي أي قرار بخصوص مستقبله قبل أبريل/نيسان القادم، أي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية لبرشلونة، وحينها سيبدأ في تحليل ودراسة العروض التي تصله سواء من النادي الكتالوني أو من غيره.

وبحسب الصحيفة ذاتها، هناك 5 عروض جدية تتيح لليفاندوفسكي مواصلة مسيرته الاحترافية خارج برشلونة، أبرزها وأكثرها جدية من فريق شيكاغو فاير، المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS).

وزادت احتمالية انتقال ليفاندوفسكي للدوري الأمريكي بعدما تواجدت زوجته في شيكاغو لمتابعة أعمالها التجارية، في زيارة استغلتها "لتقييم الحياة هناك وإمكانية تأقلم العائلة هناك".

وفي الوقت نفسه تسعى أندية ميلان وأتلتيكو مدريد وفنربخشة والدوري السعودي للتعاقد مع ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة وفق الصحيفة ذاتها.

ويخوض المهاجم البولندي حاليا موسمه الرابع مع برشلونة منذ انضمامه إليه عام 2022 قادما من بايرن ميونخ في صفقة بلغت 45 مليون يورو (نحو 49 مليون دولار).

ومنذ ذلك الوقت لعب ليفاندوفسكي مع برشلونة 175 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 114 هدفا وقدّم 23 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما تُوج مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب هي: الدوري الإسباني (2)، وكأس السوبر الإسباني (3)، وكأس ملك إسبانيا (1).