مباراة هوكي تقود للقبض على مطلوب للعدالة منذ 16 عاما
أوقفت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، مواطنا سلوفاكيا يبلغ 44 عاما ظل مطلوبا للعدالة منذ 16 عاما، بعدما حاول حضور مباراة في هوكي الجليد ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية جمعت منتخب بلاده بنظيره الفنلندي.
ووفق السلطات، فإن الرجل كان ملاحقا منذ عام 2010 على خلفية سلسلة من السرقات، قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الكارابينييري بعد تسجيل بياناته في مخيم سياحي بضواحي مدينة ميلانو، ما أدى إلى تفعيل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.
ويواجه المتهم عقوبة بالسجن لمدة 11 شهرا و7 أيام تنفيذا للحكم الصادر بحقه آنذاك. وبناء على طلب من محكمة بولزانو، نُقل إلى سجن سان فيتور في ميلانو.
وجاء توقيفه بالتزامن مع انطلاق منافسات هوكي الجليد للرجال في الألعاب الأولمبية، والتي شهدت فوز سلوفاكيا على فنلندا بنتيجة 4-1.
كما فازت الولايات المتحدة على لاتفيا بنتيجة 5-1، في نسخة تشهد عودة لاعبي دوري الهوكي الأميركي للمحترفين إلى المشاركة لأول مرة منذ عام 2010.