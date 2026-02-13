رياضة|رياضات أخرى|إيطاليا

مباراة هوكي تقود للقبض على مطلوب للعدالة منذ 16 عاما

Carabinieri officers stand at Piazza del Duomo on the day of the opening ceremony of the Winter Olympics in Milan, Italy, February 6, 2026. REUTERS/Alessandro Garofalo
الشرطة الإيطالية تشرف على تأمين الألعاب الأولمبية الشتوية (رويترز)
Published On 13/2/2026
آخر تحديث: 16:35 (توقيت مكة)

أوقفت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، مواطنا سلوفاكيا يبلغ 44 عاما ظل مطلوبا للعدالة منذ 16 عاما، بعدما حاول حضور مباراة في هوكي الجليد ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية جمعت منتخب بلاده بنظيره الفنلندي.

MILAN, ITALY - FEBRUARY 13: (EDITOR'S NOTE: Image was captured using a remote camera positioned above the field of play.) Players of Slovakia huddle up prior to the Men's Preliminary Group B match between Italy and Slovakia on day seven of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Milano Rho Ice Hockey Arena on February 13, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Elsa/Getty Images)
من مباريات منتخب سلوفاكيا في الهوكي على الجليد في أولمبياد الألعاب الشتوية بإيطاليا (غيتي)

ووفق السلطات، فإن الرجل كان ملاحقا منذ عام 2010 على خلفية سلسلة من السرقات، قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الكارابينييري بعد تسجيل بياناته في مخيم سياحي بضواحي مدينة ميلانو، ما أدى إلى تفعيل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.

ويواجه المتهم عقوبة بالسجن لمدة 11 شهرا و7 أيام تنفيذا للحكم الصادر بحقه آنذاك. وبناء على طلب من محكمة بولزانو، نُقل إلى سجن سان فيتور في ميلانو.

وجاء توقيفه بالتزامن مع انطلاق منافسات هوكي الجليد للرجال في الألعاب الأولمبية، والتي شهدت فوز سلوفاكيا على فنلندا بنتيجة 4-1.

كما فازت الولايات المتحدة على لاتفيا بنتيجة 5-1، في نسخة تشهد عودة لاعبي دوري الهوكي الأميركي للمحترفين إلى المشاركة لأول مرة منذ عام 2010.

المصدر: الصحافة الإسبانية

