سلوت لا ينام الليل بسبب ليفربول

اعترف آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأن "تحدي إدارة دقائق لعب فريقه المنهك" قد أبقاه مستيقظا طوال الليل.

وعانى ليفربول من عدة غيابات طوال الموسم الحالي، سواء بداعي الإصابة أوالإيقاف، وهو ما ساهم في تراجع الترتيب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد حاليا في المركز السادس برصيد 42 نقطة من 26 لقاء.

إصابة واتارو إندو تفاقم أزمة خيارات ليفربول في التشكيل

ورغم عودة نجم خط الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي من الإيقاف، فإن ليفربول فقد لاعبه الياباني واتارو إندو على الأرجح لبقية الموسم الحالي بعد تعرضه لإصابة خطيرة في كاحل القدم خلال فوز الفريق الأحمر على سندرلاند بالدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء.

ويستضيف ليفربول فريق برايتون، غدا السبت، في الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة ليست بالسهلة للفريق الأحمر، مما يجعل الخيارات المتاحة لإشراك بعض اللاعبين الشباب محدودة، وهو ما يقلل من فرص إراحة اللاعبين الأساسيين.

ورغم أن أمامه ثمانية أيام قبل مباراته القادمة بالدوري الإنجليزي، كشف سلوت أن خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد يشكل اختبارا حقيقيا لخياراته بشأن تشكيل الفريق.

وقال مدرب ليفربول "إنه تحد آخر. استغرقني الأمر وقتا طويلا لكي أنام (الليلة الماضية) لأنني كنت أفكر باستمرار في الخيارات المتاحة لتشكيلتي وما يجب علي القيام به".

وأضاف سلوت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "هل سأشرك نفس اللاعبين مجددا أم أنها فرصة للاعبين آخرين، ولكن من سيلعب في أي مركز؟ أحتاج إلى 24 ساعة أخرى لاتخاذ قرار بشأن تشكيلتي".

وبإمكان سلوت إشراك سوبوسلاي، والظهير الأيسر الأساسي ميلوش كيركيز، وجو غوميز، ولاعب الوسط كورتيس جونز، والمهاجمين الاحتياطيين فيديريكو كييزا وريو نجوموها، بالإضافة إلى حارس المرمى الاحتياطي جيورجي مامارداشفيلي.

فان دايك: العمود الفقري لدفاع ليفربول في ظل الخيارات المحدودة

ومع ذلك، تكمن محدودية خيارات سلوت في مركز قلب الدفاع، ويتضح ذلك من خلال إشراكه الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، في الدور الماضي للمسابقة ضد بارنسلي، المنافس بدوري الدرجة الأولى.

ولعب فان دايك، كل دقائق بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفين في مباريات الفريق الخمس الأخيرة، بعد أن أحرز نفس العدد أيضا في 31 لقاء خاضه هذا الموسم بمختلف البطولات، إذ بدأ ليفربول أخيرا يشهد تحسنا في أدائه في الكرات الثابتة.

وتحدث سلوت عن أهمية فان دايك، حيث قال "إنه لاعب حيوي بلا شك، لأنه إذا لم يلعب، فلن يتبقى لدينا أي خيارات (في مركز قلب الدفاع)".

ووتابع: "كان جاهزا بدنيا في كل مرة، وذكرت سابقا مدى أهمية ذلك بالنسبة للاعب في مثل عمره، فهو لم يعد أصغر اللاعبين سنا ويلعب كل ثلاثة أيام".