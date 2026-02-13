رياضة|البرتغال

بالفيديو.. نجل رونالدو يخطف الأنظار ويعيد سحر الأب

كريستيانو رونالدو جونيور بألوان منتخب البرتغال لأقل من 16 عاما (غيتي)
Published On 13/2/2026
ظهر رونالدو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال تدريبات منتخب البرتغال لأقل من 16 عاما وهو يحاول ترويض الكرة بلمسات واثقة، في مشاهد أعادت إلى الأذهان شيئا من سحر والده ولمحاته الفنية.

ولم يتوقف حضوره عند التدريبات فقط، بل امتد إلى أجواء المنافسة الرسمية، حيث استهل منتخب البرتغال تحت 16 عاما مشواره في بطولة الغارف الدولية بفوز مقنع على اليابان بثلاثية نظيفة، في مباراة خطف خلالها رونالدو جونيور الأضواء رغم دخوله بديلا في الدقيقة 26.

منذ لحظة دخوله، بدا المهاجم الشاب حيويا وجريئا، وكاد أن يوقع على هدفه الأول سريعا بعدما أجبر حارس اليابان على تصد صعب.

ورغم أنه لم يسجل، فإن رونالدو جونيور ترك بصمة واضحة بحضوره الدائم وتحركاته الذكية، مؤكدا أنه يسير بثبات على خطى والده، ومساهما في فوز مريح للبرتغال في مستهل مشوارها بالبطولة.

