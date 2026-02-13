كيف أسهم ناصر الخليفي في إعادة برشلونة إلى رابطة الأندية الأوروبية؟

قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه أُعيد قبوله بالإجماع عضوا في رابطة الأندية الأوروبية بعدما أنهى النادي رسميا علاقاته بمشروع دوري السوبر الأوروبي المثير للجدل.

بمساعدة الخليفي.. برشلونة يعلن عودة عضويته في الاتحاد الأوروبي للأندية

وانسحب برشلونة رسميا من مشروع دوري السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي، قبل أن يقدم طلبه لاستعادة عضويته في الرابطة.

وتضطلع الرابطة، التي تمثل أكثر من 800 ناد في جميع أنحاء أوروبا، بمسؤولية إصدار القرارات الرئيسية المتعلقة بالبطولات وجداول المباريات والأطر المالية ولوائح الانتقالات والسياسة التجارية.

وقال برشلونة إن "ناصر الخليفي رئيس كل من الرابطة وباريس سان جيرمان تقدم شخصيا بطلب إعادة عضوية النادي الكتالوني إلى مجلس الإدارة".

وأكد النادي في بيان رسمي "تلقيه إشعارا من المنظمة القارية يفيد بقبول طلبه للعودة"، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي للأندية وافق بالإجماع على استعادة برشلونة لمكانته الطبيعية وفق النظام الأساسي للمنظمة.

وقال النادي "عبرت رابطة الأندية الأوروبية عن سعادتها وفخرها بالترحيب بعودة برشلونة كعضو عادي، واستعدادها للعمل عن كثب مع النادي لتحديد الخطوات التالية ومشاركته في الرابطة في هذه المرحلة الجديدة".

وأضاف "ينظر برشلونة إلى هذا القرار بإيجابية كبيرة، ويؤكد التزامه بالعمل مع الأندية الأوروبية الأخرى لصالح كرة القدم وبطولاتها وجماهيرها".

برشلونة يعود للرابطة الأوروبية بعد الانسحاب من السوبر ليغ

وأدى انسحاب برشلونة من مشروع دوري السوبر الأوروبي إلى بقاء غريمه التقليدي ريال مدريد كداعم وحيد متبق للبطولة.

ومع ذلك، توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في وقت سابق من هذا الأسبوع لإنهاء نزاعهما القانوني.

من جانبه، أشاد رئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر الخليفي بالدور "الحاسم" الذي لعبه رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، في تقريب وجهات النظر وتغليب مصلحة الكرة الأوروبية الموحدة.

إعلان

وينهي هذا القرار سنوات من الصراع القانوني والسياسي، حيث فضل برشلونة العودة للعمل من داخل المنظومة القارية لتأمين مصالحه المالية وحقوقه في البث التلفزيوني.

ويرى مراقبون أن عودة برشلونة تمثل انتصارا كبيرا لمنظمة الاتحاد الأوروبي للأندية بقيادة الخليفي، وتعزز من استقرار هيكلية المسابقات القارية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تفتح هذه العودة الباب أمام برشلونة لاستعادة نفوذه الإداري والمالي في اللجان القارية، والمشاركة بفعالية في رسم مستقبل البطولات الأوروبية للأندية في شكلها الجديد.