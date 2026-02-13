رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

"ما حدث فضيحة".. دي يونغ يهاجم حكم مباراة أتليتيكو مدريد

BARCELONA, SPAIN - JANUARY 25: Frenkie De Jong of FC Barcelona runs with the ball during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Real Oviedo at Spotify Camp Nou on January 25, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
فرينكي دي يونج وسط ميدان برشلونة الإسباني (غيتي إيميجز)
Published On 13/2/2026
آخر تحديث: 12:11 (توقيت مكة)

وصف لاعب وسط برشلونة فرانكي دي يونغ قرار إلغاء هدف باو كوبارسي لبرشلونة أمام أتلتيكو في ذهاب نصف نهائي كأس الملك بأنه "فضيحة"، مؤكدا أن الصور تظهر بوضوح "أنه لم يكن هناك تسلل".

وجاء هدف كوبارسي في بداية الشوط الثاني، وكان من شأنه أن يجعل النتيجة 4-1 لبرشلونة، إلا أن الحكم قرر إلغاءه بعد ثماني دقائق من المراجعة بتقنية الفيديو.

وقال دي يونغ في تصريحاته حول الحادثة: "شاهدت الصورة لاحقا، ومن الواضح جدا أنه لم يكن هناك تسلل. في الصورة التي عرضت على التلفزيون، لا يظهر الاتصال مع الكرة، ثم ترى الصورة التي يسدد فيها فيرمين والمدافع خلف روبرت بمتر كامل. أعتقد أن الأمر غريب جدا".

وشهد الشوط الثاني من اللقاء واقعة أثارت الكثير من التساؤلات، عندما أوقف الحكم خوان مارتينيز مونييرا اللعب لفترة طويلة لمراجعة لقطة هدف باو كوبارسي عبر تقنية الفيديو. وبعد مراجعة مضنية، قرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وسط أنباء عن فشل نظام التسلل شبه الآلي في تقديم صورة واضحة ومباشرة.

المصدر: مواقع إلكترونية

