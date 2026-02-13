الكاف: كأس الأمم الأفريقية قد تزيد إلى 28 منتخبا

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي ⁠لكرة القدم (⁠كاف) اليوم الجمعة إن عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية قد يرتفع إلى 28 منتخبا، وأكد أن البطولة ستقام ⁠كل أربع سنوات في المستقبل.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي في دار السلام عاصمة تنزانيا اليوم إن هناك خططا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة ⁠في النهائيات إلى 28 فريقا، دون تحديد موعد محدد للتغيير.

وشارك 24 فريقا في النهائيات في آخر أربع نسخ من البطولة القارية بعد زيادتها من تضم 16 فريقا.

وتقسمت المنتخبات 24 المشاركة إلى ست مجموعات تضم كل منها أربعة ‌منتخبات، لكن موتسيبي لم يوضح كيف سيتم استيعاب أربعة فرق أخرى في البطولة في المستقبل.

ويضم الكاف 54 اتحادا محليا، لذلك فإن مشاركة 28 فريقا ستشكل أكثر من نصف عدد الأعضاء.

ومع ذلك، كرر موتسيبي أن كأس الأمم الأفريقية ستقام كل أربع سنوات بعد عام 2028، وهو قرار أثار الكثير من الانتقادات عندما أُعلن عنه لأول ⁠مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتقام البطولة ⁠كل عامين منذ عام 1968.