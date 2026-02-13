رياضة|بطولات عربية|العراق

الدوري العراقي: القوة الجوية يتجاوز نوروز ويعزز صدارته

المصدر: حساب @NewsIraqTeam1 على إكس https://x.com/NewsIraqTeam1/status/2022333570875097288?s=20 لاعبو القوة الجوية يتألقون أمام نوروز في الدوري العراقي
لاعبو القوة الجوية (الأزرق) يتألقون أمام نوروز في الدوري العراقي (رابطة الدوري العراقي)
Published On 13/2/2026
|
آخر تحديث: 18:57 (توقيت مكة)

حفظ

قلب القوة الجوية تأخره أمام ضيفه نوروز إلى فوز 2-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري العراقي لكرة القدم.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن ملاحقه الشرطة صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل من القوة الجوية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نوروز عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم نيتو أكارا لفريق نوروز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم تعادل القوة الجوية عن طريق عصام الصبحي من ضربة جزاء في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 64 سجل عيد الرشيدي الهدف الثاني لفريق القوة الجوية.

وفي مباراة أخرى في الجولة ذاتها، فاز الغراف على مضيفه الميناء 1-0. وسجل أحمد الحضري الهدف الوحيد لفريق الغراف في الدقيقة السادسة.

ورفع الغراف رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الميناء عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: وكالات

إعلان