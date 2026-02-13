الدوري العراقي: القوة الجوية يتجاوز نوروز ويعزز صدارته

قلب القوة الجوية تأخره أمام ضيفه نوروز إلى فوز 2-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري العراقي لكرة القدم.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن ملاحقه الشرطة صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل من القوة الجوية.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نوروز عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم نيتو أكارا لفريق نوروز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم تعادل القوة الجوية عن طريق عصام الصبحي من ضربة جزاء في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 64 سجل عيد الرشيدي الهدف الثاني لفريق القوة الجوية.

وفي مباراة أخرى في الجولة ذاتها، فاز الغراف على مضيفه الميناء 1-0. وسجل أحمد الحضري الهدف الوحيد لفريق الغراف في الدقيقة السادسة.

ورفع الغراف رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الميناء عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.