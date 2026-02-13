رياضة|بطولات أوروبية

الاتحاد الإنجليزي يوقف مدربا بعد إهانته حكمة مباراة

BARNET, ENGLAND - FEBRUARY 27: Barnet Manager, Dean Brennan during the Vanarama National League match between Barnet and Chesterfield at The Hive on February 27, 2024 in Barnet, England. (Photo by Alex Davidson/Getty Images)
المدرب دين برينان مدرب بارنيت في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (غيتي)
Published On 13/2/2026
آخر تحديث: 12:49 (توقيت مكة)

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارا بإيقاف مدرب نادي بارنيت، دين برينان عن حضور تسع مباريات، على خلفية اتهام الحكمة كيرستي داول له بالتصرف بطريقة غير لائقة، واستخدم كلمات مسيئة.

فخلال إدارتها لمباراة بارنيت أمام شروزبري تاون بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي في 6 سبتمبر/أيلول 2025، والتي انتهت بخسارة الفريق 1-3 على ملعبه، طردت الحكمة كيرستي داول المدرب برينان بعد اتهامها له بالإشارة إلى جنسها خلال الإهانات اللفظية.

وإضافة إلى معاقبته بتسع مباريات كاملة، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم  فرض غرامة مالية على المدرب دين برينان قدرها 2540 دولاراً، وإلزامه بحضور دورة تعليمية إلزامية.

ونفى برينان جميع التهم الموجهة إليه، لكن لجنة مستقلة للاتحاد الإنجليزي وجدت أن تصرفاته تمثل خرقا مشددا للقواعد، التي تعتبر أي إشارة إلى الجنس – صريحة أو ضمنية – من الجرائم المشددة، وهو ما يزيد العقوبة عن الحد الأدنى المعتاد للحالات المماثلة، والذي يصل عادة لخمس مباريات فقط منذ عام 2013 في حالات التمييز المثبتة.

LEICESTER, ENGLAND - DECEMBER 14: Referee Kirsty Dowle during the Barclays Women's Super League match between Leicester City and Chelsea at The King Power Stadium on December 14, 2024 in Leicester, England. (Photo by Marc Atkins/Getty Images)
تتولى كريستي داول إدارة مباريات الرجال في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى والثانية (غيتي)

وعلقت إدارة النادي في بيان رسمي، مشيرة إلى أن برينان نفى التهم تماما وأكد أنه لا يتفق مع قرار الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب البالغ من العمر 45 عاماً: "طوال هذه القضية أنفي بشكل قاطع تهمة التمييز الموجهة إلي من الاتحاد الإنجليزي. ورغم أن اللجنة توصلت إلى قرارها، الذي علي احترامه، إلا أنني لا أتفق معه. كرة القدم مكان للجميع، وقد أعطتني كل شيء في حياتي".

وتولى برينان تدريب بارنيت في سبتمبر/أيلول 2021، وقاد الفريق لتحقيق الصعود من الدوري الوطني الموسم الماضي. ويحتل الفريق حاليا المركز الحادي عشر في دوري الدرجة الثانية بعد 30 مباراة.

المصدر: مواقع إلكترونية

