الاتحاد الإنجليزي يوقف مدربا بعد إهانته حكمة مباراة

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارا بإيقاف مدرب نادي بارنيت، دين برينان عن حضور تسع مباريات، على خلفية اتهام الحكمة كيرستي داول له بالتصرف بطريقة غير لائقة، واستخدم كلمات مسيئة.

فخلال إدارتها لمباراة بارنيت أمام شروزبري تاون بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي في 6 سبتمبر/أيلول 2025، والتي انتهت بخسارة الفريق 1-3 على ملعبه، طردت الحكمة كيرستي داول المدرب برينان بعد اتهامها له بالإشارة إلى جنسها خلال الإهانات اللفظية.

وإضافة إلى معاقبته بتسع مباريات كاملة، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فرض غرامة مالية على المدرب دين برينان قدرها 2540 دولاراً، وإلزامه بحضور دورة تعليمية إلزامية.

ونفى برينان جميع التهم الموجهة إليه، لكن لجنة مستقلة للاتحاد الإنجليزي وجدت أن تصرفاته تمثل خرقا مشددا للقواعد، التي تعتبر أي إشارة إلى الجنس – صريحة أو ضمنية – من الجرائم المشددة، وهو ما يزيد العقوبة عن الحد الأدنى المعتاد للحالات المماثلة، والذي يصل عادة لخمس مباريات فقط منذ عام 2013 في حالات التمييز المثبتة.

وعلقت إدارة النادي في بيان رسمي، مشيرة إلى أن برينان نفى التهم تماما وأكد أنه لا يتفق مع قرار الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب البالغ من العمر 45 عاماً: "طوال هذه القضية أنفي بشكل قاطع تهمة التمييز الموجهة إلي من الاتحاد الإنجليزي. ورغم أن اللجنة توصلت إلى قرارها، الذي علي احترامه، إلا أنني لا أتفق معه. كرة القدم مكان للجميع، وقد أعطتني كل شيء في حياتي".

وتولى برينان تدريب بارنيت في سبتمبر/أيلول 2021، وقاد الفريق لتحقيق الصعود من الدوري الوطني الموسم الماضي. ويحتل الفريق حاليا المركز الحادي عشر في دوري الدرجة الثانية بعد 30 مباراة.