بالفيديو.. جماهير ناد برازيلي تحرض لاعبيها ضد نيمار

تصاعدت أجواء التوتر والمشاحنات في البرازيل قبيل المواجهة المرتقبة بين نادي فيلو كلوب ونظيره سانتوس يوم الأحد 15 فبراير/شباط، بعد تداول مقطع فيديو يظهر مجموعة من مشجعي "ألتراس" فيلو كلوب وهم يوجهون رسالة حادة ومباشرة إلى اللاعبين قبل المباراة.

وزار عدد من أعضاء رابطة التشجيع ملعب تدريب الفريق لمواجهة اللاعبين وجها لوجه، حيث ألقى قادة الجماهير خطابا تحفيزيا تضمن توجيهات واضحة وصريحة حول كيفية التعامل مع نجم سانتوس، نيمار جونيور.

وحث مشجعو الفريق لاعبيهم على استخدام أي وسيلة ضرورية لإيقاف نيمار، حتى لو تطلب ذلك إصابته ومنعه من المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل. وقالوا بصراحة: "إذا كان عليكم إخراج نيمار من كأس العالم، فأخرجوا هذا الوغد من كأس العالم أيضا، عليكم أن تفعلوا كل ما يلزم للفوز".

تأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه الفريقان لخوض مباراة يتوقع أن تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل التاريخ التنافسي العريق بين الأندية البرازيلية.

ويذكر أن سانتوس يحتل حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، بينما يأتي فيلو كلوب في المركز الخامس عشر، ويقترب من خطر الهبوط إلى الدرجة الأدنى.