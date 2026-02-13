سقوط مروع و9 عمليات.. لبناني يتحدى المستحيل في أولمبياد الشتاء

يسجل اللبناني سامر طوق عودة لافتة إلى الألعاب الأولمبية الشتوية، بعدما تجاوز واحدة من أخطر المحطات في مسيرته الرياضية، تمثلت في سقوطه من ارتفاع 14 مترا عام 2019 أثناء ممارسته التزلج في بلاده.

ويستعد طوق للمشاركة في سباق 10 كيلومترات للتزلج الريفي ضمن منافسات ألعاب ميلانو–كورتينا، في إنجاز يُعد بحد ذاته تتويجا لمسار طويل من العلاج والتأهيل.

من حلم أولمبي إلى سقوط مأساوي

في عام 2019، تعرض طوق لسقوط خطير من ارتفاع 14 مترا عن جرف صخري أثناء ممارسته التزلج في لبنان. نجا من الموت، لكن الحادث خلف إصابات بالغة تمثلت في نزيف داخلي، كسر في الورك بأربع شظايا، كسر في الذراع، خلع في المرفق، تمزق في المسالك البولية، وإصابة في العصب الوركي.

قضى أكثر من أسبوع في العناية المركزة، وخضع لتسع عمليات جراحية، وخسر 17 كيلوغراما من كتلته العضلية. وكان التشخيص الطبي قاسيا بعد أن شكك الأطباء في إمكانية عودته إلى الرياضة.

يقول طوق في إحدى مقابلاته: "في البداية فكرت هل سأنجو؟ ثم تساءلت إن كنت سأُصاب بإعاقة دائمة. حتى إنني فكرت في الألعاب البارالمبية".

إعادة بناء من الصفر

رغم تأكيد الأطباء أن التعافي الكامل شبه مستحيل، قرر طوق أن يختبر حدوده بنفسه. وعن تلك الفترة يقول إنه أمضى ثلاثة أشهر في المستشفى، لكنه لم يتخلَّ يوما عن حلم العودة. وحتى وهو عاجز عن الحركة، كان يُجري تمارين ذهنية في سريره، يتخيل نفسه يتزلج.

وبعد محاولات تدريجية لاستعادة لياقته، عاد إلى الأجواء الأولمبية، حيث شارك في دورة بكين 2022 بصفة مدرب، قبل أن ينجح لاحقا في التأهل من جديد كلاعب.

هذا الجمعة، سيخوض سباق 10 كيلومترات في التزلج الريفي ضمن ألعاب ميلانو–كورتينا.

كان طوق قد دخل التاريخ كأول رياضي يمثل لبنان في التزلج الريفي خلال أولمبياد بيونغتشانغ 2018 في كوريا الجنوبية، حيث شارك في سباق 15 كيلومترا حرة.