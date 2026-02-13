شاهد.. الأهلي يهزم الشباب ويضيق الخناق على الهلال في الدوري السعودي

حقق الأهلي فوزا كبيرا 5-2 على مضيفه الشباب في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الجمعة، ليواصل تضييق الخناق على الهلال متصدر الترتيب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة ليتقدم للمركز الثاني في جدول الترتيب، خلف الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط.

وتلقى الشباب الخسارة الثانية على التوالي ليتوقف رصيده عند 19 نقطة في المركز 14.

وتناوب ريان حامد وفرانك كيسي ورياض محرز وإنزو ميو وإيفان توني على تسجيل خماسية الأهلي، فيما سجل البلجيكي يانيك كاراسكو ثنائية الشباب.

وفرض الأهلي سيطرته على اللقاء مبكرا، وافتتح حامد التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة بعدما استغل ارتباك دفاع الشباب بعد ركلة حرة من الناحية اليمنى ليضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وضاعف كيسي النتيجة في الدقيقة 20 بعد أن تلقى تمريرة ذكية من محرز وضعته في موقف انفراد، ليضع الكرة بسهولة في المرمى من فوق حارس الشباب مارسيلو غروهي.

وعزز محرز تقدم الفريق الزائر بالهدف الثالث بعدها بخمس دقائق، بعدما تلقى تمريرة عرضية من زكريا هوساوي من الجهة اليسرى ليسجل من مسافة قريبة بتسديدة مباشرة.

وقلص كاراسكو الفارق للشباب في الدقيقة 33، إذ وضع قائد الشباب الكرة في المرمى بطريقة رائعة من ركلة حرة من مسافة بعيدة، لم يتمكن إدوار مندي حارس الأهلي من التصدي لها.

لكن الأهلي استعاد تقدمه بفارق ثلاثة أهداف بعدها بدقيقة واحدة عن طريق ميو الذي تلقى تمريرة من توني داخل منطقة الجزاء ليستقبل الكرة بتسديدة منخفضة من مسافة قريبة في الشباك.

ونجح الشباب في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول، عندما وضع كاراسكو الكرة على يسار مندي الذي ذهب للزاوية الأخرى.

وهدأ إيقاع اللعب بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، قبل أن يحسم توني فوز الفريق الزائر من ركلة جزاء في الدقيقة 83، محرزا هدفه 20 في الدوري هذا الموسم ليواصل صدارته لترتيب هدافي المسابقة.

وأهدر عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثالث لفريقه قبل دقيقتين على النهاية بعد أن استلم الكرة وراوغ مندي قبل أن يسدد في القائم الأيمن.