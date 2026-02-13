بالفيديو.. مدافع بيلباو يحظى بهدية مؤثرة في مسقط رأسه

عمد عدد من أصدقاء المدافع الإسباني إيكر مونريال، لاعب أثلتيك بيلباو، إلى استقباله ليلا بالألعاب النارية والهتافات، فور نزوله من السيارة وعودته إلى قريته الصغيرة "زيزور"، في مشهد عفوي يعكس حجم الفخر الذي يحمله أبناء بلدته له.

هذا الاستقبال لم يكن احتفاء بلقب توج به، ولا بنجومية صنعتها الأضواء، بل تقديرا لخطوته الأولى بثبات نحو الفريق الأول، بعدما خاض مباراتين بارزتين مؤخرا: الأولى أمام فالنسيا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والثانية ضد ريال سوسيداد في ذهاب نصف النهائي، حيث تألق بشكل لافت في مركز قلب الدفاع وقدم أداء ناضجا يعكس شخصيته الهادئة داخل الملعب.

المدافع البالغ من العمر 20 عاما دون ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول 4 فبراير/شباط 2026، خلال مواجهة فالنسيا في ربع نهائي الكأس، ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته.