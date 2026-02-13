أكثر الأندية الأوروبية تحقيقا للأرباح في آخر 10 فترات انتقال

يفتخر نادي بنفيكا البرتغالي بكونه أكثر الأندية الأوروبية تمتعا بفائض مالي كبير في آخر 10 فترات انتقال سواء كانت صيفية أو شتوية.

جاء ذلك في آخر تصنيف صادر عن المرصد الدولي للدراسات الرياضية، المتخصص في تحليل البيانات والإحصاءات المالية والرياضية لكرة القدم، وفقا للنتائج الكلية لعمليات الانتقال التي جرت في السنوات الخمس الأخيرة.

وجاء بنفيكا على رأس الأندية الأوروبية بفائض مالي قدره 346 مليون يورو (نحو 374 مليون دولار)، وعلى الجهة المقابلة حقق أرسنال المتصدر الحالي للدوري الإنجليزي أكبر عجز مالي بمقدار 362 مليون يورو (نحو 391 مليون دولار).

وتفوّق بنفيكا خلال السنوات الخمس الأخيرة على أندية ليل، أياكس أمستردام، ريد بول سالزبورغ وموناكو، الرباعي الذي تجاوز الفائض المالي من صفقات الانتقالات في الفترة المذكورة، حاجز 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار).

وغاب عن قائمة العشرة الأوائل كبار الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ وعمالقة الكرة الإنجليزية، فيما شهدت تواجد ناديين آخرين من البرتغال.

وتاليا فائض أرباح الأندية الأوروبية من عمليات الانتقال في آخر 10 فترات (السنوات الخمس الأخيرة)

بنفيكا: 346 مليون يورو (نحو 374 مليون دولار).

ليل: 273 مليون يورو (نحو 295 مليون دولار).

أياكس أمستردام: 270 مليون يورو (نحو 292 مليون دولار).

ريد بول سالزبورغ: 242 مليون يورو (نحو 261 مليون دولار).

موناكو: 210 مليون يورو (نحو 227 مليون دولار).

بي إس في آيندهوفن: 180 مليون يورو (نحو 194 مليون دولار).

بورتو: 178 مليون يورو (نحو 192 مليون دولار).

ألكمار: 171 مليون يورو (نحو 185 مليون دولار).

جينك: 169 مليون يورو (نحو 183 مليون دولار).

سبورتنغ لشبونة: 169 مليون يورو (نحو 183 مليون دولار).

وأشار المرصد الدولي إلى أن جميع هذه القيم المدرجة تشمل المكافآت والشروط الإضافية المنصوص عليها في عقود اللاعبين، سواء تم دفعها أم لا، بالإضافة إلى نسب البيع المستقبلي.

موناكو يتصدر في الموسم الحالي

أما فيما يتعلق بالموسم الحالي (2025-2026) فيأتي بنفيكا في المركز السادس في قائمة الأندية الأكثر ربحا من عمليات الانتقال في آخر فترتين.

وتنازل بنفيكا عن القمة في هذه الفئة لصالح موناكو، الفريق الوحيد الذي تجاوزت أرباحه حاجز 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار).

فائض أرباح الأندية الأوروبية من عمليات الانتقال في آخر فترتي انتقالات (موسم 2025-2026)