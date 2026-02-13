شاهد.. أرسنال يهدر فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

أ⁠هدر ⁠أرسنال فرصة التقدم بفارق ست نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ⁠القدم بتعادله 1-1 مع مضيفه برنتفورد اليوم الخميس، بعدما سجل كين لويس-⁠بوتر هدفا ليلغي هدف نوني مادويكي الذي منح الفريق الزائر التقدم في الشوط الثاني.

وكان صاحب الأرض هو الأفضل في الشوط ‌الأول، لكنه لم يتمكن من استغلال الفرصة، وتقدم أرسنال الذي تحسن أداؤه في الدقيقة 61 عن طريق مادويكي، الذي ارتقى فوق ريكو هنري وأطلق ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من بييرو ⁠هينكابي.

وسجل برنتفورد هدف التعادل ⁠المستحق بعد 10 دقائق عندما أرسل مايكل كايودي رمية تماس حولها سيب فان دين بيرج بضربة رأس ⁠لتصل نحو لويس-بوتر عند القائم البعيد الذي وضعها ⁠بضربة رأس في الزاوية العليا.

وبدا ⁠صاحب الأرض الأقرب للفوز في اللحظات الأخيرة المثيرة، لكن أرسنال حافظ على التعادل ليرفع

رصيده إلى 57 نقطة ‌من 26 مباراة، متقدما بفارق أربع نقاط على مانشستر سيتي.

ويحتل برنتفورد المركز السابع ‌برصيد ‌40 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس.