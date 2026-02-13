رياضة|الدوري الإسباني|أوروبا

أربيلوا يزف خبرا سعيدا إلى جمهور ريال مدريد

epa12734129 Real Madrid's head coach Alvaro Arbeloa attends a press conference at club's sport complex in Valdebebas in Madrid, Spain,13 February 2026. real Madrid will face Real Sociedad in their LaLiga soccer match on 14 February. EPA/MARISCAL
ألفارو أربيلوا ينجح في فرض هدوء نسبي في محيط ريال مدريد (الأوروبية)
Published On 13/2/2026
آخر تحديث: 19:22 (توقيت مكة)

أكد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا جاهزية نجمه الفرنسي كيليان مبابي لخوض مباراة السبت ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما غاب ليومين عن التمارين الجماعية.

وقال أربيلوا الجمعة في مؤتمر صحفي "كيليان في وضع جيد، لقد تدرب مع المجموعة وسيكون متاحا للعب غدا السبت".

وغاب قائد فرنسا عن التمارين الجماعية ما جعل مشاركته في مباراة عطلة نهاية الأسبوع موضع شك.

وأوضح مصدر في النادي لوكالة فرانس برس (Agence France-Presse) أن النجم الفرنسي خضع لـ"عمل فردي داخل القاعة" الأربعاء والخميس، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف "ننتظر لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من التدرب غدا الجمعة".وعانى أفضل هداف في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا من آلام في الركبة اليسرى، وفق الصحافة الإسبانية.

وكان قائد منتخب فرنسا استعجل عودته إلى الملاعب لمساعدة فريقه بعد التواء في الركبة نفسها أواخر عام 2025.

ويتألق مبابي هذا الموسم، مسجلا 38 هدفا في 31 مباراة في مختلف المسابقات.

ويملك ريال مدريد ثاني الترتيب (57 نقطة) فرصة اعتلاء الصدارة موقتا أمام برشلونة المتصدر (58) إذا فاز السبت على ريال سوسييداد الثامن.

المصدر: وكالات

