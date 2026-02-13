أربيلوا يزف خبرا سعيدا إلى جمهور ريال مدريد

أكد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا جاهزية نجمه الفرنسي كيليان مبابي لخوض مباراة السبت ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما غاب ليومين عن التمارين الجماعية.

وقال أربيلوا الجمعة في مؤتمر صحفي "كيليان في وضع جيد، لقد تدرب مع المجموعة وسيكون متاحا للعب غدا السبت".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بالفيديو.. مدافع بيلباو يحظى بهدية مؤثرة في مسقط رأسه

بالفيديو.. مدافع بيلباو يحظى بهدية مؤثرة في مسقط رأسه list 2 of 2 مرشح رئاسي يعد جماهير برشلونة بصفقة مدوية end of list

وغاب قائد فرنسا عن التمارين الجماعية ما جعل مشاركته في مباراة عطلة نهاية الأسبوع موضع شك.

وأوضح مصدر في النادي لوكالة فرانس برس (Agence France-Presse) أن النجم الفرنسي خضع لـ"عمل فردي داخل القاعة" الأربعاء والخميس، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف "ننتظر لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من التدرب غدا الجمعة".وعانى أفضل هداف في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا من آلام في الركبة اليسرى، وفق الصحافة الإسبانية.

وكان قائد منتخب فرنسا استعجل عودته إلى الملاعب لمساعدة فريقه بعد التواء في الركبة نفسها أواخر عام 2025.

ويتألق مبابي هذا الموسم، مسجلا 38 هدفا في 31 مباراة في مختلف المسابقات.

ويملك ريال مدريد ثاني الترتيب (57 نقطة) فرصة اعتلاء الصدارة موقتا أمام برشلونة المتصدر (58) إذا فاز السبت على ريال سوسييداد الثامن.