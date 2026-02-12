رئيس أولمبياد 2028 ينجو من فضائح إبستين وهدافة أمريكا تطالبه بالاستقالة

قال منظمو أولمبياد لوس أنجلوس 2028 اليوم الأربعاء إنهم راجعوا تعاملات ⁠رئيس اللجنة المنظمة كيسي ⁠واسرمان السابقة مع جيلين ماكسويل، المدانة بالاتجار بالجنس، وقرروا بقاءه في منصبه.

وتضمنت ملفات جديدة نشرتها وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة، تتعلق بالملياردير الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب ⁠جرائم جنسية كثيرة، رسائل حميمة بالبريد الإلكتروني تعود إلى عام 2003 بين واسرمان، الذي كان متزوجا آنذاك، وماكسويل.

وقال منظمو أولمبياد لوس أنجلوس 2028 إنهم تعاملوا مع مزاعم سوء التصرف بجدية، وبمساعدة مستشارين من الخارج، ووجدوا أن ⁠علاقة واسرمان بإبستين وماكسويل لم تتجاوز حدود المعروف للعامة.

وخلص التحقيق إلى أن واسرمان وزوجته آنذاك سافرا في مهمة إنسانية إلى أفريقيا على متن طائرة إبستين بدعوة من مؤسسة كلينتون قبل أن يعلم واسرمان أو العامة بجرائم إبستين وماكسويل.

وذكر منظمو الدورة الأولمبية أن هذا كان تواصله الوحيد مع إبستين، وبعد ذلك بوقت قصير، تبادل ‌رسائل البريد الإلكتروني مع ماكسويل.

وقالت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة دورة ألعاب لوس أنجلوس 2028 في بيان إنها قررت "بناء على هذه الحقائق، فضلا عن القيادة القوية التي أظهرها على مدى السنوات العشر الماضية، أن على السيد واسرمان الاستمرار في قيادة (اللجنة المنظمة في) دورة ألعاب لوس أنجلوس 2028 وتقديم دورة أولمبية آمنة وناجحة".

اعتذر واسرمان عن تواصله مع ماكسويل، بعد نشر سلسلة من الرسائل الإلكترونية الشخصية بينهما.

"يجب على كيسي الاستقالة"

في وقت سابق اليوم، دعت الأمريكية آبي وامباك لاعبة ⁠كرة القدم المعتزلة واسرمان إلى التنحي عن وكالة المواهب التي يرأسها، بعد الكشف ⁠عن رسائل بريد إلكتروني تبادلها مع ماكسويل.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت وامباخ بعد قراءة مراسلات واسرمان في ملفات إبستين إنها "تتبع حدسها وقيمي" وتقطع العلاقات مع وكالة المواهب الرياضية والترفيهية التي أسسها في عام 2002 .

كتبت وامباك، التي اعتزلت كرة ⁠القدم عام 2015 وهي الهدافة التاريخية للمنتخب الأمريكي، على إنستغرام "يجب على كيسي الاستقالة. يجب أن يرحل، حتى لا يضطر المزيد من الأشخاص مثلي ⁠إلى الرحيل".

ولم ترد وكالة المواهب على طلب التعليق.

واسرمان ينفي وجود أي ⁠علاقة بإبستين

ونفى واسرمان وجود أي ⁠علاقة شخصية أو تجارية تربطه بإبستين. وفي اعتذاره عن علاقته بماكسويل، قال إن تواصلهما كانت قبل الكشف عن جرائمها أو جرائم إبستين.

وتقضي ماكسويل، وهي سيدة مجتمع بريطانية وصديقة إبستين السابقة، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما بعد أن أدانتها هيئة محلفين في نيويورك عام ‌2021 بتهم بينها الاتجار الجنسي بقاصرات.

وأُلقي القبض على ماكسويل عام 2020 بعد أن اتهمها المدعون الاتحاديون بتجنيد فتيات وإعدادهن لإقامة علاقات جنسية مع إبستين بين 1994 و2004.

وكشفت ملايين الوثائق الداخلية المتعلقة بإبستين التي ‌نشرتها وزارة ‌العدل الأمريكية عن علاقات الملياردير الراحل بالعديد من الشخصيات البارزة، قبل وبعد إقراره بالذنب عام 2008 بتهم الدعارة، بما في ذلك استدراج فتاة قاصر.

واعتبرت السلطات موته عام 2019 في زنزانة بسجن مانهاتن انتحارا.