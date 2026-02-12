هيمنة مصرية على لقبَي بطولة "ويندي سيتي أوبن" للاسكواش في شيكاغو (فيديو)

فرضت مصر سيطرتها الكاملة على بطولة "ويندي سيتي أوبن" (Windy City Open 2026) للاسكواش التي أقيمت في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، بتتويج نور الشربيني بلقب السيدات، ومصطفى عسل بلقب الرجال.

ففي منافسات السيدات، شهدت البطولة نهائيا مصريا خالصا، تمكنت خلاله نور الشربيني من الفوز على مواطنتها أمينة عرفي بنتيجة 3-2، بعد عودة قوية من التأخر بشوطين، في مباراة استمرت 86 دقيقة.

وبهذا التتويج، رفعت نور الشربيني رصيدها إلى 20 لقبا في البطولات الكبرى ضمن منافسات رابطة اللاعبات المحترفات.

وفي منافسات الرجال، واصل المصنَّف الأول عالميا مصطفى عسل تألقه، بتغلُّبه في النهائي على النيوزيلندي بول كول، ليحقق خامس ألقابه الكبرى هذا الموسم، مؤكدا صدارته للتصنيف العالمي.