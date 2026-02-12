ميلنر يعادل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

عادل جيمس ميلنر لاعب خط وسط برايتون آند هوف ألبيون الرقم القياسي لعدد المباريات التي يخوضها لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبظهوره في مباراته رقم 653 في المسابقة في مواجهة أستون فيلا أمس الأربعاء، عادل ميلنر رقم غاريث باري.

وفاز ميلنر البالغ من العمر 40 عاما بالدوري مرتين إحداهما مع مانشستر سيتي والأخرى مع ليفربول.

وقال مدرب برايتون فابيان هورزلر: "إنها أمسية مميزة لجيمس. ليس من قبيل الصدفة أنه لا يزال يثبت أنه قادر على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.. إنه لمن دواعي سروري العمل معه ووجوده في فريقنا كلاعب وقدوة".

وخاض ميلنر مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليدز يونايتد في عام 2002 قبل أن ينتقل إلى نيوكاسل يونايتد حيث لعب 94 مباراة في المسابقة.

ولعب 230 مباراة في دوري الأضواء مع ليفربول، و147 مباراة مع مانشستر سيتي، كما لعب فترة مع أستون فيلا.