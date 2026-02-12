أكدت دراسة نشرتها صحيفة "ذا إيكونوميست " أن كرة القدم باتت ثالث أكثر الرياضات شعبية في الولايات المتحدة، متفوقة على البيسبول، ومتخلفة فقط عن كرة القدم الأمريكية وكرة السلة.

ووفقا للدراسة المنشورة استنادا إلى بيانات تحليلية، أعلن 10% من الأمريكيين أن كرة القدم هي رياضتهم المفضلة، مقابل 9% يختارون البيسبول.

بينما تتصدر ترتيب الرياضات كرة القدم الأمريكية بنسبة تقارب 37%، تليها كرة السلة بنسبة حوالي 17%.

كيف أثر ميسي على شعبية كرة القدم في أمريكا؟

رابطة كرة القدم للمحترفين الأمريكية عزت جزءا من هذا التحول إلى وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب أنترميامي، الذي أسهم بشكل كبير في المشهد الرياضي الأمريكي منذ انضمامه إلى نادي إنتر ميامي.

ومنذ انتقاله إلى الدوري الأمريكي قاد ليونيل ميسي إنتر ميامي للتتويج بثلاثة ألقاب تاريخية هي كأس الدوريات 2023، ودرع المشجعين 2024، ولقب الدوري الأمريكي 2025. كما حقق أرقاماً قياسية بتسجيله 77 هدفاً وصناعة 41 آخرين، ليصبح الهداف التاريخي للنادي والأكثر مساهمة في تاريخ النادي.

وأضافت الرابطة أن وجود نجوم عالميين آخرين في الدوري مثل لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا، ماسكيرانو، هيونغ مين سون، توماس مولر، وجيمس رودريغيز، جعل رياضة كانت شبه منسية تتحول إلى قوة مؤثرة في المشهد الرياضي والترفيهي الأمريكي.

وتابعت رابطة كرة القدم للمحترفين الأمريكية أن الدوري ساهم في نمو غير مسبوق لكرة القدم في الولايات المتحدة وكندا، وجعل كرة القدم جزءا لا يتجزأ من الثقافة الرياضية المحلية. مع وجود 30 ناديا في المستوى الأول، وحضور جماهيري متوسط يزيد عن 22 ألف مشجع لكل مباراة.

وأضافت الرابطة أن هذا النمو يعكس تغييرا ثقافيا عميقا مدفوعا بجمهور شاب ومتعدد الثقافات، زيادة في المشاهدات التلفزيونية، واستثمارات مستمرة، ودور الولايات المتحدة كمضيف لكأس العالم فيفا 2026، مما يعزز مكانة البلاد كسوق رئيسية لكرة القدم العالمية.