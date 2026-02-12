موجة إقالات غير مسبوقة تضرب مدربي أوروبا عام 2026

تعيش الدوريات الأوروبية الكبرى في بداية عام 2026 حالة من "الغليان الفني" غير المسبوق، حيث تتساقط رؤوس المدربين تحت مقصلة الإقالة بسبب النتائج المتراجعة وضغوط الملاك والمشجعين.

هذه الموجة من الإقالات السريعة للمدربين لم تفرق بين الأندية الكبرى الساعية للألقاب وأخرى تحاول النجاة من شبح الهبوط، وتؤكد مقولة أن "مقعد المدرب هو المكان الأقل أمانا في العالم".

إليكم نظرة على مدربين أُقيلوا في عام 2026، والظروف التي أدت إلى رحيلهم.

شون دايش – نوتنغهام فورست:

قررت نوتنغهام فورست التخلي عن مدربه شون دايش -اليوم الخميس- بعد 114 يوما فقط من توليه المهمة، وذلك عقب تعادل سلبي مخيب أمام ولفرهامبتون، ترك الفريق فوق منطقة الهبوط بثلاث نقاط فقط في الدوري الإنجليزي.

وبقرار إقالة المدرب الدنماركي، دخل نادي نوتنغهام فورست التاريخ من الباب الضيق هذا الموسم، ليصبح أول نادٍ في "البريميرليغ" يقيل ثلاثة مدربين في موسم واحد.

فبعد رحيل نونو سانتو ثم أنجي بوستيكوغلو (الذي استمر 39 يوما فقط)، جاء الدور مؤخرا على دايش.

توماس فرانك – توتنهام هوتسبير

أقالت توتنهام توماس فرانك بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية، وسط تراجع حاد في الأداء جعل النادي على بُعد خمس نقاط فقط من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تولى الدنماركي تدريب الفريق في يونيو/حزيران 2025، لكنه لم يحقق سوى فوزين في 17 مباراة بالدوري، مما دفع مجلس الإدارة إلى إجراء تغيير.

روبرتو دي زيربي – مارسيليا الفرنسي

رحل المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي عن نادي أولمبيك مارسيليا بعد عام ونصف فقط من وصوله.

وأدت الهزيمة المذلة 5-0 على ملعب حديقة الأمراء أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، والهزيمة الساحقة في بروج التي أدت إلى الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، إلى إنهاء مسيرة المدرب الإيطالي.

وبعد تعيينه صيف عام 2024 حقق دي زيربي، البالغ من العمر 46 عاما، مع مرسيليا المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي.

ويأمل مارسيليا -صاحب المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان- في استعادة توازنه عندما يواجه ضيفه ستراسبورغ على أرضه في ملعب فيلودروم يوم السبت المقبل.

حبيب باي – رين الفرنسي

أعلن نادي رين الفرنسي الاثنين الماضي إقالة مدربه حبيب باي عقب سلسلة من النتائج السلبية تمثلت في أربع هزائم متتالية هزّت طموحات الفريق الأوروبية.

وأشرف المدرب السنغالي على 39 مباراة منذ توليه تدريب رين الذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبدأ باي (48 عاما) مسيرته التدريبية عام 2024 مع فريق كليرفونتين الفرنسي كمدرب مساعد، لينتقل بعدها لتروا الفرنسي عام 2009 مدربا أولا.

إنزو ماريسكا – تشيلسي

انفصل تشيلسي عن إنزو ماريسكا في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، على الرغم من نجاح المدرب الإيطالي في الفوز بلقب الدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية مع الفريق.

وجاء رحيله بعد سلسلة من النتائج المخيبة، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في سبع مباريات بالدوري، بالإضافة إلى تقارير عن وجود توترات مع إدارة النادي.

روبن أموريم – مانشستر يونايتد

أقال مانشستر يونايتد المدرب البرتغالي روبن أموريم في 5 يناير/كانون الثاني 2026، بعد خلافات مع النادي ونتائج غير متسقة، مما جعل الشياطين الحمر يحتلون المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الوقت.

ومنذ توليه المهمة يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قاد أموريم مانشستر يونايتد في 47 مباراة بالدوري الإنجليزي، فاز معه الفريق في 15 مباراة فقط وخسر 19، بينما تعادل في 13 مباراة.

وبلغت نسبة انتصارات الفريق في حقبته التي استمرت 14 شهرا، ما يقرب من 32%، بينما تجاوزت نسبة الهزائم حاجز الـ40%.

تشابي ألونسو – ريال مدريد

انتهت فترة تشابي ألونسو القصيرة كمدرب لريال مدريد في يناير/كانون الثاني 2026 بعد سبعة أشهر فقط من توليه المسؤولية.

غادر لاعب خط الوسط السابق الذي عيّن في صيف 2025 بعقد يمتد لعدة سنوات، النادي بالتراضي بعد يوم واحد من خسارة ريال مدريد 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء رحيله عقب سلسلة من النتائج المتباينة، حيث احتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإسباني وأظهر تذبذبا في الأداء الأوروبي، مما دفع النادي إلى ترقية مدرب الفريق الرديف ألفارو أربيلوا ليحل محله.