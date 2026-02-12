هل يتعرض أردا غولر للتنمر في ريال مدريد؟

اتهم التركي سرحات بكمزجي -مدرب أردا غولر ومكتشفه- لاعبين داخل ريال مدريد بممارسة ما وصفه بـ"التنمر" ضد مواطنه اللاعب الشاب.

في مقابلة مع منصة "سبورتس ديغيتاله" التركية، قال بكمزجي: "على الرغم من أن ريال مدريد نادي عملاق، فإن أردا غولر يتعرض للتنمر. لم يشتك لي مباشرة، لكنني كنت أعلم أن هذا سيحدث، ونصحته بالصبر".

وأضاف: "الضغط يأتي من اللاعبين. هناك مجموعة داخل الفريق لم تستطع تقبل أردا، وللأسف هم لاعبون يتمتعون بأنا عالية". وأشار إلى أن اللاعب الشاب، المعروف بهدوئه، بدأ يشعر بالضيق من تكرار استهدافه، قائلا: "أردا صبور وواع، لكنه بدأ يتساءل: لماذا أنا دائما؟".

فنربخشة "أكبر من ريال مدريد"

وفي تصريح لافت، اعتبر بكمزجي أن فنربخشة "ناد أكبر من ريال مدريد"، موضحا: "دائما ما قلت إن فنربخشة لا يقل عن ريال مدريد، بل هو أكبر بالنسبة لي. لدينا فريق كرة سلة فاز بدوري الأبطال، ورياضيون عالميون، ومدرب قاد منتخب البرازيل إلى لقب كأس العالم. خرجت من نادينا أساطير عديدة قدمت كل شيء لفنربخشة وأصبحت قدوة للأجيال".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من ريال مدريد أو ن اللاعب أردا غولر بشأن هذه التصريحات.